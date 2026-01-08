Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Πατέρας στην Πάτρα κατήγγειλε ότι 16χρονος ανάγκασε τον γιο του να γονατίσει, τον χτύπησε και τράβηξε με βίντεο την επίθεση
Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Ασφάλεια Πατρών, ενώ ο 16χρονος αναζητείται
Σε υποβολή καταγγελίας για επίθεση που δέχθηκε ο 15χρονος γιος του από έναν 16χρονο προχώρησε πατέρας στην Πάτρα.
Σύμφωνα με την καταγγελία το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στον Μώλο της Αγίου Νικολάου όταν ο 16χρονος υπήκοος Ρουμανίας, φέρεται να εξανάγκασε τον 15χρονο να γονατίσει και στη συνέχεια τον γρονθοκόπησε.
Κατά την καταγγελία, οι πράξεις του 16χρονου βιντεοσκοπήθηκαν με κινητό τηλέφωνο.
Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Ασφάλεια Πατρών, ενώ ο 16χρονος αναζητείται.
Πηγή: tempo24.news
