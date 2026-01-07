Ολοκληρώθηκε ο ανασχηματισμός στον Δήμο Θεσσαλονίκης: Αλλαγές σε πρόσωπα και συγχώνευση δύο αντιδημαρχιών

Λίγα λόγια πολλή δουλειά, το μήνυμα του δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη





Από τους συνολικά δεκατέσσερις αντιδημάρχους, έξι παρέμειναν στις θέσεις τους, οι Πρόδρομος Νικηφορίδης, Βασίλης Γάκης, Βασίλης Διαμαντάκης, Κώστας Βασιλόπουλος, Κούλα Γιαννακίδου και Δήμητρα Αγκαθίδου ενώ άλλοι «ανακατεύτηκαν» στις υπόλοιπες αντιδημαρχίες και στις θέσεις των εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων.



Αλλαγές σε πρόσωπα, συγχώνευση δύο αντιδημαρχιών Ο κ. Αγγελούδης, πέρα από τα πρόσωπα, προχώρησε και σε δύο αλλαγές αποφασίζοντας να «ενώσει» τις δύο αντιδημαρχίες Επιχειρηματικότητας και Δημοτικής Αστυνομίας σε μία ως αντιδημαρχία «Προστασίας Κοινόχρηστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας» και να δημιουργήσει μία καινούργια που θα έχει σχέση με την Καινοτομία, τη Νεοφυή Επιχειρηματικότητα και τη Νέα Γενιά.



Επίσης, ενέταξε στη διοίκηση του τον Χάρη Αηδονόπουλο, εκλεγμένο στις τελευταίες εκλογές με την παράταξη Ζέρβα και αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, δίνοντας του τη θέση του εντεταλμένου στην Πολιτική Προστασία.



Αγγελούδης: Εντείνετε τις προσπάθειές σας Οι ανακοινώσεις έγιναν στο πλαίσιο συνάντησης της Δημοτικής Ομάδας με τον δήμαρχο να ζητά από όλους να εντείνουν τις προσπάθειες τους και να δουλέψουν ακόμη πιο σκληρά προς όφελος της πόλης και των κατοίκων της.







«Η εντολή των πολιτών είναι σαφής: Λίγα λόγια, πολλή δουλειά. Με διαφάνεια, σεβασμό, σοβαρότητα και αξιοπιστία. Συνεχίζουμε αποφασιστικά στον δρόμο που έχουμε χαράξει για μια Θεσσαλονίκη πιο ανθρώπινη, πιο δημιουργική, πιο φιλική και πιο αλληλέγγυα. Τη Θεσσαλονίκη που δικαιούμαστε», πρόσθεσε ο δήμαρχος.



Αναλυτικά τα πρόσωπα και οι θέσεις, όπως ορίστηκαν με απόφαση δημάρχου:



-Πρόδρομος Νικηφορίδης, ως Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας



-Ευθύμιος Χατζηθεόκλητος, ως Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας



-Λάζαρος Ζαχαριάδης, ως Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κλιματικής Προστασίας



-Δημήτριος Σκούτας, ως Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας (άμισθος)



-Χρήστος Τζελέπης, ως Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης



-Γεώργιος Αρβανίτης, ως Αντιδήμαρχος Παιδικής Μέριμνας, Οικογένειας και Εποπτείας Κοινωνικών Ιδρυμάτων (άμισθος)



-Κυριακή Γιαννακίδου, ως Αντιδήμαρχος Αθλητισμού



-Βασίλειος Γάκης, ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας



-Γεώργιος Δημαρέλος, ως Αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας



-Βασίλειος Διαμαντάκης, ως Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας



-Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος, ως Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής, Διοικητικής Αναδιάρθρωσης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη



-Παντελεήμονας Καζαντζίδης, ως Αντιδήμαρχος Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία, Κοινοτήτων και Δημοτικής Αποκέντρωσης



-Σπυρίδωνας Τζελέπης, ως Αντιδήμαρχος Καινοτομίας, Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς.



Εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι ορίστηκαν οι:



-Ελένη Αντωνιάδου, Διαγενεακής Συνεργασίας, Προστασίας της Τρίτης Ηλικίας, Κοινωνικά Ενεργούς Γήρανσης και Ευημερίας των ηλικιωμένων



-Θεοδώρα Λειψιστινού, Ισότητας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Συμπερίληψης



-Στέλιος Τσούλιας, Σχολικών Επιτροπών, Δημογραφικού και Υποστήριξης Πολυμελών οικογενειών



-Χάρης Αηδονόπουλος Πολιτικής Προστασίας



-Δημήτριος Κίρλας, Δημοτικών Κοιμητηρίων



-Αθανάσιος Πρίττας, Πρόληψης Αθλητικής και Νεανικής Παραβατικότητας



-Αθανάσιος Ζιώγας, Εποπτείας Κανονιστικών Πράξεων και Επεξεργασίας Νομοθετημάτων



-Γεώργιος Τουρσουνίδης, Σχολικού Αθλητισμού και Καλλιέργειας Αθλητικής Παιδείας



-Δαμιανός Μήττος, Ανάπτυξης Αθλητικών Υποδομών



-Κωνσταντίνος Τσιαπακίδης, Διαχείρισης Αδεσπότων και Δημοτικού Κτηνιατρείου



-Δρόσος Τσαβλής, Προστασίας Ευάλωτων Παιδιών και των οικογενειών τους