Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε προστατευτικές μπάρες στο ύψος του Αστερίου Ερυμάνθου Αχαΐας
Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε προστατευτικές μπάρες στο ύψος του Αστερίου Ερυμάνθου Αχαΐας
Ο 23χρονος οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (7/1) στο ύψος του Αστερίου Ερυμάνθου Αχαΐας, όταν ένα αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε σε προστατευτικές μπάρες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο 23χρονος οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ το όχημά του υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.
Την έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του τροχαίου διενεργεί η Τροχαία Πατρών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο 23χρονος οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ το όχημά του υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.
Την έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του τροχαίου διενεργεί η Τροχαία Πατρών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα