Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε προστατευτικές μπάρες στο ύψος του Αστερίου Ερυμάνθου Αχαΐας
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα Αυτοκίνητο Μπάρες Τραυματίας Αχαΐα

Ο 23χρονος οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (7/1) στο ύψος του Αστερίου Ερυμάνθου Αχαΐας, όταν ένα αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε σε προστατευτικές μπάρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο 23χρονος οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ το όχημά του υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Την έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του τροχαίου διενεργεί η Τροχαία Πατρών.

