Πέθανε η Στέφη Πετρίδη σε ηλικία 60 ετών, γόνος της οικογένειας με το brand παπουτσιών

Η μάχη με τον αλκοολισμό

Πέθανε σε ηλικία 60 ετώνγόνος της οικογένειας που συνέδεσε το όνομά της με το brand υποδημάτων, μία από τις πιο γνωστές εταιρείες στον χώρο του υποδήματος.Σύμφωνα με τις πληροφορίες, νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα έχοντας δώσει μάχη ολίγων μηνών με τον καρκίνο.Η Στέφη Πετρίδηκαι είχε έντονη δημιουργική παρουσία στην εταιρεία. Μεταξύ άλλων, είχε αναπτύξει τη σειρά παπουτσιών Parallel, την οποία συνέχισε να υποστηρίζει, παραμένοντας στον οργανισμό λόγω της προσωπικής της εμπλοκής.Η οικογενειακή επιχείρησηο οποίος και επέλεξε να διατηρήσει την Στέφη Πετρίδη στο δυναμικό της επιχείρησης λόγω της δημιουργικότητάς της. Στη συνέχεια, όταν η εταιρεία πέρασε περίοδο σοβαρών οικονομικών προβλημάτων,και να ακολούθησε τον δρόμο των σπουδών που την ενδιέφεραν, εργαζόμενη ως ψυχολόγος.Παράλληλα,νώ αποδίδεται στη δική της πρωτοβουλία η συνεργασία με τον σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια, που οδήγησε στο πρότζεκτ του με την σειρά υποδημάτων με την υπογραφή «by Petridi», εντάσσοντας τη μόδα και το σχεδιαστικό αποτύπωμα σε μια ακόμη πιο εκλεπτυσμένη κατεύθυνση για την εταιρεία.Το όνομά της είχε απασχολήσει στο παρελθόν και για προσωπικές της εξομολογήσεις σχετικά με τη μάχη της με τον αλκοολισμό. Σε τηλεοπτική της εμφάνιση, είχε μιλήσει για το βάρος που ένιωθε λόγω του επωνύμου και για τη σχέση της με την οικογενειακή δραστηριότητα, αναφέροντας: «Το όνομα μου με έκανε να νιώθω βάρος. Δεν μου άρεσε να μου λένε είσαι η κόρη του Πετρίδη. Η οικογενειακή επιχείρηση είχε 25 καταστήματα, ήταν μια στρωμένη δουλειά και εμένα με ενδιέφερε μόνο το ποτό».Στην ίδια συνέντευξη είχε περιγράψει στιγμές που, όπως είχε πει, τη στιγμάτισαν: «Στα βαφτίσια της κολλητής μου ήμουν τόσο πολύ μεθυσμένη που ανέβηκα στο τραπέζι και έκανα στριπτίζ». Είχε, επίσης, απευθύνει δημόσια συγγνώμη στην οικογένειά της: «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη στην οικογένειά μου που την έφερα σε δύσκολη θέση. Ήμουν πολύ σκληρή με την μητέρα μου. Της φέρθηκα άσχημα».