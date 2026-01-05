Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Πέθανε η Στέφη Πετρίδη σε ηλικία 60 ετών, γόνος της οικογένειας με το brand παπουτσιών
Πέθανε η Στέφη Πετρίδη σε ηλικία 60 ετών, γόνος της οικογένειας με το brand παπουτσιών
Η Στέφη Πετρίδη έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο - Υπήρξε ενεργό μέλος στην οικογενειακή επιχείρηση, με δημιουργική συμβολή - Τα τελευταία χρόνια εργαζόταν ως ψυχολόγος
Πέθανε σε ηλικία 60 ετών Στέφη Πετρίδη, γόνος της οικογένειας που συνέδεσε το όνομά της με το brand υποδημάτων, μία από τις πιο γνωστές εταιρείες στον χώρο του υποδήματος.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα έχοντας δώσει μάχη ολίγων μηνών με τον καρκίνο.
Η Στέφη Πετρίδη υπήρξε ενεργό μέλος της οικογενειακής επιχείρησης και είχε έντονη δημιουργική παρουσία στην εταιρεία. Μεταξύ άλλων, είχε αναπτύξει τη σειρά παπουτσιών Parallel, την οποία συνέχισε να υποστηρίζει και μετά τη μεταβίβαση της επιχείρησης, παραμένοντας στον οργανισμό λόγω της προσωπικής της εμπλοκής.
Η οικογενειακή επιχείρηση είχε πουληθεί στον επιχειρηματία Σταύρο Τζιούφα, ο οποίος και επέλεξε να διατηρήσει την Στέφη Πετρίδη στο δυναμικό της επιχείρησης λόγω της δημιουργικότητάς της. Στη συνέχεια, όταν η εταιρεία πέρασε περίοδο σοβαρών οικονομικών προβλημάτων, η Στέφη Πετρίδη απομακρύνθηκε από τον επιχειρηματικό στίβο και να ακολούθησε τον δρόμο των σπουδών που την ενδιέφεραν, εργαζόμενη ως ψυχολόγος.
Παράλληλα, ήταν γνωστή και αγαπητή και στους κοσμικούς κύκλους, ενώ αποδίδεται στη δική της πρωτοβουλία η συνεργασία με τον σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια, που οδήγησε στο πρότζεκτ του με την σειρά υποδημάτων με την υπογραφή «by Petridi», εντάσσοντας τη μόδα και το σχεδιαστικό αποτύπωμα σε μια ακόμη πιο εκλεπτυσμένη κατεύθυνση για την εταιρεία.
Στην ίδια συνέντευξη είχε περιγράψει στιγμές που, όπως είχε πει, τη στιγμάτισαν: «Στα βαφτίσια της κολλητής μου ήμουν τόσο πολύ μεθυσμένη που ανέβηκα στο τραπέζι και έκανα στριπτίζ». Είχε, επίσης, απευθύνει δημόσια συγγνώμη στην οικογένειά της: «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη στην οικογένειά μου που την έφερα σε δύσκολη θέση. Ήμουν πολύ σκληρή με την μητέρα μου. Της φέρθηκα άσχημα».
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα έχοντας δώσει μάχη ολίγων μηνών με τον καρκίνο.
Η Στέφη Πετρίδη υπήρξε ενεργό μέλος της οικογενειακής επιχείρησης και είχε έντονη δημιουργική παρουσία στην εταιρεία. Μεταξύ άλλων, είχε αναπτύξει τη σειρά παπουτσιών Parallel, την οποία συνέχισε να υποστηρίζει και μετά τη μεταβίβαση της επιχείρησης, παραμένοντας στον οργανισμό λόγω της προσωπικής της εμπλοκής.
Η οικογενειακή επιχείρηση είχε πουληθεί στον επιχειρηματία Σταύρο Τζιούφα, ο οποίος και επέλεξε να διατηρήσει την Στέφη Πετρίδη στο δυναμικό της επιχείρησης λόγω της δημιουργικότητάς της. Στη συνέχεια, όταν η εταιρεία πέρασε περίοδο σοβαρών οικονομικών προβλημάτων, η Στέφη Πετρίδη απομακρύνθηκε από τον επιχειρηματικό στίβο και να ακολούθησε τον δρόμο των σπουδών που την ενδιέφεραν, εργαζόμενη ως ψυχολόγος.
Παράλληλα, ήταν γνωστή και αγαπητή και στους κοσμικούς κύκλους, ενώ αποδίδεται στη δική της πρωτοβουλία η συνεργασία με τον σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια, που οδήγησε στο πρότζεκτ του με την σειρά υποδημάτων με την υπογραφή «by Petridi», εντάσσοντας τη μόδα και το σχεδιαστικό αποτύπωμα σε μια ακόμη πιο εκλεπτυσμένη κατεύθυνση για την εταιρεία.
Η μάχη με τον αλκοολισμόΤο όνομά της είχε απασχολήσει στο παρελθόν και για προσωπικές της εξομολογήσεις σχετικά με τη μάχη της με τον αλκοολισμό. Σε τηλεοπτική της εμφάνιση, είχε μιλήσει για το βάρος που ένιωθε λόγω του επωνύμου και για τη σχέση της με την οικογενειακή δραστηριότητα, αναφέροντας: «Το όνομα μου με έκανε να νιώθω βάρος. Δεν μου άρεσε να μου λένε είσαι η κόρη του Πετρίδη. Η οικογενειακή επιχείρηση είχε 25 καταστήματα, ήταν μια στρωμένη δουλειά και εμένα με ενδιέφερε μόνο το ποτό».
Στην ίδια συνέντευξη είχε περιγράψει στιγμές που, όπως είχε πει, τη στιγμάτισαν: «Στα βαφτίσια της κολλητής μου ήμουν τόσο πολύ μεθυσμένη που ανέβηκα στο τραπέζι και έκανα στριπτίζ». Είχε, επίσης, απευθύνει δημόσια συγγνώμη στην οικογένειά της: «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη στην οικογένειά μου που την έφερα σε δύσκολη θέση. Ήμουν πολύ σκληρή με την μητέρα μου. Της φέρθηκα άσχημα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα