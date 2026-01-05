Δεν βρέθηκαν ίχνη εγκληματικής ενέργειας, ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική στη σορό του 45χρονου πυροσβέστη
Ο θάνατος του αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος και διοικητή του κλιμακίου στα Άνω Πορόια Σερρών προσδιορίζεται στο χρονικό διάστημα από τις 23 έως τις 24 Δεκεμβρίου, δηλαδή τα πρώτα 24ωρα που εξαφανίστηκε
Από τις πρώτες ημέρες της εξαφάνισής του φαίνεται πως είχε χάσει τη ζωή του ο 45χρονος αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος και διοικητής του κλιμακίου στα Άνω Πορόια Σερρών, Κωνσταντίνος Γκίνης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ο θάνατος του 45χρονου προσδιορίζεται στο χρονικό διάστημα από τις 23 έως τις 24 Δεκεμβρίου, δηλαδή τα πρώτα 24ωρα που εξαφανίστηκε. Παράλληλα, από τη νεκροψία-νεκροτομή δεν προέκυψαν σημάδια ή ευρήματα που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.
Μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί με σαφήνεια ο μηχανισμός θανάτου, ωστόσο η σορός έφερε εκδορές και κοψίματα στα χέρια που μαρτυρούν απόπειρα αυτοκτονίας, ενώ εντοπίστηκαν και ευρήματα που παραπέμπουν σε ισχαιμικό επεισόδιο.
Από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που αναμένεται να ακολουθήσουν εκτιμάται ότι θα δοθούν περισσότερες απαντήσεις σχετικά με τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατο τον 45χρονο πυροσβέστη.
Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος είχε φύγει από το σπίτι του το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου με το αυτοκίνητό του και έκτοτε τα ίχνη του είχαν χαθεί. Η σορός του εντοπίστηκε το περασμένο Σάββατο σε μεγάλο υψόμετρο και σε δύσβατη περιοχή, στο ύψωμα Ομορφοπλαγιά του όρους Μπέλλες, στη θέση «Χωνί».
Σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου βρέθηκε η σορός του 45χρονου εντοπίστηκαν τα ρούχα που φορούσε την ημέρα της εξαφάνισής του, ενώ βρέθηκε επίσης και το αυτοκίνητό του.
Η εξαφάνιση του πυροσβέστη
