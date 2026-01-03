Μπρούμυτα σε ρέμα στο όρος Μπέλλες βρέθηκε η σορός του 45χρονου πυροσβέστη, τι έδειξε το smartwatch που φορούσε
Μπρούμυτα σε ρέμα στο όρος Μπέλλες βρέθηκε η σορός του 45χρονου πυροσβέστη, τι έδειξε το smartwatch που φορούσε
Σε 200 μέτρα από τη σορό ήταν το αμάξι του - Οι συνάδελφοί του αναγνώρισαν τη σορό του
Τραγικός επίλογος γράφτηκε στην υπόθεση εξαφάνισης του 45χρονου πυροσβέστη, Κωνσταντίνου Γκίνη που βρέθηκε σήμερα νεκρός στο όρος Μπέλλες.
Η σορός του βρέθηκε σήμερα από κυνηγό ο οποίος και ειδοποίησε αμέσως τις αρχές που έσπευσαν στο σημείο και σύμφωνα με έγκυρες πηγές του protothema.gr οι συνάδελφοι τον αναγνώρισαν όπως και τα ρούχα που φορούσε ο 45χρονος πυροσβέστη.
Στο σημείο βρίσκονται και αστυνομικοί του Εγκληματολογικού των Σερρών και εξετάζουν το σημείο και τη σορό ενώ όπως πληροφορείται το protothema.gr μακροσκοπικά δεν φαίνεται η σορός να έχει υποστεί κάποια χτυπήματα ή κακώσεις.
Στο σημείο αναμένεται και ιατροδικαστής από τη Θεσσαλονίκη.
Η σορός του 45χρονου βρέθηκε μπρούμυτα μέσα σε ρέμα στην Μορφοπλαγιά στη θέση Χωνί (περιοχή Πυροβολείου Π-9) ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι σε απόσταση περίπου 200 μέτρων βρέθηκε και το αυτοκίνητο του, ένα ΤΟΥΟΤΑ- RAV-4 με το οποίο είχε φύγει από το σπίτι του.
Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος είχε φύγει από το σπίτι του το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου ενώ η εξαφάνιση του δηλώθηκε από την σύζυγό του την επομένη ημέρα, δηλαδή το πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων.
Οι ομάδες της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και των εθελοντών αναζητούσαν επί ημέρες τον 45χρονο στο όρος Μπέλλες καθώς ήταν γνωστή η αγάπη του για τις περιπατητικές διαδρομές στο εν λόγω βουνό.
Στο «μικροσκόπιο» των αρχών είχε μπει επίσης ένα σημείωμα που είχε βρεθεί από τους οικείους του στην τσέπη ενός σακακιού του και στο οποίο ο 45χρονος είχε γράψει τα ονόματα της συζύγου του και των δυο μικρών παιδιών του και δίπλα στο κάθε ένα όνομα τη λέξη «σε αγαπώ».
Ακόμα, οι αρχές είχαν εξετάσει αναλυτικά τα δεδομένα που είχαν συλλέξει μέσω cloud από το smartwatch του και είχαν δει ότι τις τελευταίες νύχτες κοιμόταν ελάχιστες ώρες- μόλις δύο με τρεις κάθε βράδυ- ενώ το τελευταίο βράδυ πριν εξαφανιστεί είχε κοιμηθεί μόλις μία ώρα και ένα τέταρτο ενώ ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος και είχε μεγάλη δραστηριότητα.
Οι συγχωριανοί του στα Άνω Πορόϊα τον περιγράφουν ως ένα ιδιαίτερα κοινωνικό και δραστήριο άτομο που συμμετείχε σε όλες τις δράσεις του χωριού ενώ η εξαφάνιση του είχε προκαλέσει θλίψη σε όλους τους κατοίκους του.
