Σοκ στα Άνω Πορόια για τον θάνατο του 45χρονου πυροσβέστη, «όλο το χωριό πενθεί» - Αύριο τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής

Οπως αποκάλυψε χτες το protothema ο 45χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του κόβοντας τις φλέβες του, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι οι αρχές δεν βρήκαν δίπλα του κάποιο ξυράφι ή μαχαίρι