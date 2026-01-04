ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Σοκ στα Άνω Πορόια για τον θάνατο του 45χρονου πυροσβέστη, «όλο το χωριό πενθεί» - Αύριο τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής
ΕΛΛΑΔΑ
Σέρρες Αστυνομία Σορός

Σοκ στα Άνω Πορόια για τον θάνατο του 45χρονου πυροσβέστη, «όλο το χωριό πενθεί» - Αύριο τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής

Οπως αποκάλυψε χτες το protothema ο 45χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του κόβοντας τις φλέβες του, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι οι αρχές δεν βρήκαν δίπλα του κάποιο ξυράφι ή μαχαίρι

Σοκ στα Άνω Πορόια για τον θάνατο του 45χρονου πυροσβέστη, «όλο το χωριό πενθεί» - Αύριο τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής
Φανή Χαρίση
6 ΣΧΟΛΙΑ
Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στο χωριό Άνω Πορόια  Σερρών με τη θλιβερή εξέλιξη και την εύρεση της σορού του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου.

«Όλο το χωριό πενθεί»,  δηλώνει χαρακτηριστικά στο protothema η πρόεδρος του χωριού Μαρία Τεκμεζόγλου, προσθέτοντας ότι σε πένθος έχουν βυθιστεί και οι συνάδελφοί του στην πυροσβεστική.

Συγγενείς του 45χρονου και κάτοικοι του χωριού αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής που θα πραγματοποιηθεί το πρωί  της Δευτέρας μη μπορώντας να πιστέψουν ότι ο δικός τους άνθρωπος βρέθηκε τελικά νεκρός.

Οπως αποκάλυψε χτες το protothema ο 45χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του κόβοντας τις φλέβες του, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι οι αρχές δεν βρήκαν δίπλα του κάποιο ξυράφι ή μαχαίρι.

Ο 45χρονος βρέθηκε σχεδόν μπρούμυτα, σε εμβρυακή στάση, γυμνός, φορώντας μόνο το εσώρουχό του και τις κάλτσες, ενώ είχε βάλει στο στόμα του το σταυρουδάκι που φορούσε με αλυσίδα στο λαιμό του.

Παραδίπλα βρέθηκαν τα ρούχα και τα παπούτσια του.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες άγρια ζώα είχαν προσεγγίσει το άψυχο σώμα του 45χρονου, προκαλώντας αμυχές και κάποια δαγκώματα.

Το αυτοκίνητο του βρέθηκε σε κοντινή σχετικά απόσταση, με τα κλειδιά στη μίζα του οχήματος.

Κλείσιμο
Υπενθυμίζεται οτι ο 45χρονος διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων είχε εξαφανιστεί από τις 23 Δεκεμβρίου και αναζητούνταν επί ημέρες.
Φανή Χαρίση
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης