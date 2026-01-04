Σοκ στα Άνω Πορόια για τον θάνατο του 45χρονου πυροσβέστη, «όλο το χωριό πενθεί» - Αύριο τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής
Οπως αποκάλυψε χτες το protothema ο 45χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του κόβοντας τις φλέβες του, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι οι αρχές δεν βρήκαν δίπλα του κάποιο ξυράφι ή μαχαίρι
Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στο χωριό Άνω Πορόια Σερρών με τη θλιβερή εξέλιξη και την εύρεση της σορού του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου.
«Όλο το χωριό πενθεί», δηλώνει χαρακτηριστικά στο protothema η πρόεδρος του χωριού Μαρία Τεκμεζόγλου, προσθέτοντας ότι σε πένθος έχουν βυθιστεί και οι συνάδελφοί του στην πυροσβεστική.
Συγγενείς του 45χρονου και κάτοικοι του χωριού αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής που θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Δευτέρας μη μπορώντας να πιστέψουν ότι ο δικός τους άνθρωπος βρέθηκε τελικά νεκρός.
Οπως αποκάλυψε χτες το protothema ο 45χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του κόβοντας τις φλέβες του, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι οι αρχές δεν βρήκαν δίπλα του κάποιο ξυράφι ή μαχαίρι.
Ο 45χρονος βρέθηκε σχεδόν μπρούμυτα, σε εμβρυακή στάση, γυμνός, φορώντας μόνο το εσώρουχό του και τις κάλτσες, ενώ είχε βάλει στο στόμα του το σταυρουδάκι που φορούσε με αλυσίδα στο λαιμό του.
Παραδίπλα βρέθηκαν τα ρούχα και τα παπούτσια του.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες άγρια ζώα είχαν προσεγγίσει το άψυχο σώμα του 45χρονου, προκαλώντας αμυχές και κάποια δαγκώματα.
Το αυτοκίνητο του βρέθηκε σε κοντινή σχετικά απόσταση, με τα κλειδιά στη μίζα του οχήματος.
Υπενθυμίζεται οτι ο 45χρονος διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων είχε εξαφανιστεί από τις 23 Δεκεμβρίου και αναζητούνταν επί ημέρες.
