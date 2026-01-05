Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Πέθανε η δημοσιογράφος και μεταφράστρια Λήδα Μοσχονά
Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στη Λήδα Μοσχονά θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου, στις 19:20, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας
Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 80 ετών άφησε μετά από μακρά ασθένεια άφησε η δημοσιογράφος και μεταφράστρια Λήδα Μοσχονά.
Η Λήδα Μοσχονά γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. Έπειτα από την ολοκλήρωση των σπουδών της στη Γερμανική Σχολή Αθηνών, αποφοίτησε από την Ανώτατη Σχολή Μεταφραστών και Διερμηνέων Ιταλίας. Τη δημοσιογραφική της σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1966 στην εφημερίδα «ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ» και συνέχισε ως συντάκτης και μεταφράστρια το 1968 στο «ΒΗΜΑ» και το 1970 στα «ΣΗΜΕΡΙΝΑ». Κατά τη διάρκεια της μακράς πορείας της απασχολήθηκε σε εφημερίδες όπως «Η ΑΥΓΗ», «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» αλλά και στον περιοδικό Τύπο («ΜΟΔΑ», «ΓΥΝΑΙΚΑ», «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», «ΣΙΝΕΜΑ», «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ»).
Κατά το διάστημα 1983-1996 διετέλεσε συντάκτης οικονομικών θεμάτων και αναλύσεων της διεθνούς οικονομικής και πολιτικής επικαιρότητας στην εφημ. «ΕΞΠΡΕΣ» ενώ ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 και για πολλά χρόνια εργαζόταν στην ΕΡΤ ως συντάκτης εξωτερικού δελτίου και διεθνών θεμάτων.
Η Λήδα Μοσχονά υπήρξε μια πολυδιάστατη προσωπικότητα που αφήνει πίσω της, πέρα από το δημοσιογραφικό της έργο, πολλές μεταφράσεις λογοτεχνικών και επιστημονικών βιβλίων καθώς συνεργάστηκε με τους γνωστότερους εκδοτικούς οίκους της χώρας μας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ. Υπήρξε πολύγλωσση, μιλώντας αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, τουρκικά και πορτογαλικά με παροιμιώδη άνεση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά την εκλεκτή συνάδελφο και συλλυπείται τους οικείους της.
