Ηλικιωμένη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στην Κόρινθο
Ηλικιωμένη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στην Κόρινθο

Οι πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο σημείο απεγκλώβισαν τη γυναίκα

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στην Κόρινθο.

Στο σημείο επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα, που προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς και στον απεγκλωβισμό της ηλικιωμένης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

