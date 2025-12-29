Με ελονοσία διαγνώστηκε νεαρός μετανάστης που έφτασε στα Χανιά
Με ελονοσία διαγνώστηκε νεαρός μετανάστης που έφτασε στα Χανιά

Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για μετάδοση της νόσου, εκτιμούν ειδικοί

Με ελονοσία διαγνώστηκε νεαρός μετανάστης που έφτασε στα Χανιά
Με ελονοσία νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ένας από τους μετανάστες που έχουν φτάσει τις τελευταίες ημέρες στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς στα Χανιά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Χανίων, πρόκειται για έναν νεαρό Σουδανό που έφτασε με λέμβο τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα και ενώ παρέμενε στην Αγιά, σήκωσε υψηλό πυρετό και χρειάστηκε η διακομιδή του στο Νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το κρούσμα δεν εμπνέει ανησυχία για τη μετάδοσή του σε άλλους ανθρώπους, καθώς για να καταστεί αυτό εφικτό πρέπει να τσιμπηθεί από ένα συγκεκριμένο τύπο κουνουπιού που μεταδίδει τη νόσο. «Οι συνθήκες αυτές δεν μπορούν να υπάρξουν στην περιοχή μας, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος ούτε για τους υπόλοιπους αλλοδαπούς, ούτε για όσους φροντίζουν για τη φύλαξη και την υγιεινή τους», λένε χαρακτηριστικά.

Ο νεαρός νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση, ενώ θα πρέπει να αναρρώσει εντελώς προτού πάρει εξιτήριο, λόγω της αδυναμίας που του έχει προκαλέσει η αρρώστια. Παράλληλα, συχνά είναι τα περιστατικά μεταναστών και προσφύγων που μεταφέρονται για νοσηλεία στο Νοσοκομείο, λόγω του κρύου και των κακουχιών που έχουν βιώσει.
