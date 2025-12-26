Αλλάζει ο καιρός, έρχεται ψυχρή εισβολή την Πρωτοχρονιά
Ο καιρός αναμένεται να αλλάξει καθώς δεν αποκλείεται να περάσει από τη χώρα ένα ψυχρό μέτωπο, το οποίο μπορεί να φέρει χιονοπτώσεις
Βελτιωμένος αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων φαίνεται να περιορίζονται.
Ακόμη, στις 28 και 29 Δεκεμβρίου ο καιρός αναμένεται να αλλάξει άρδην, καθώς δεν αποκλείεται να περάσει από τη χώρα ένα ψυχρό μέτωπο, το οποίο μπορεί να φέρει χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο – κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.
Καταλήγοντας, ο μετεωρολόγος μίλησε για τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία που κάνουν λόγο για «κατεβασιές ψυχρού αέρα» από τα βόρεια την Πρωτοχρονιά.
Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν βαθμιαία, ενώ το βράδυ αναμένεται να υποχωρήσουν στις περισσότερες περιοχές.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες βορειοανατολικοί τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 13 με 16, στα δυτικά τους15 με 17 και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.
Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός αναμένεται να είναι αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση στα βόρεια.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 9 με 10 βαθμούς, στα ανατολικα ηπειρωτικά τους 13 με 15, στα δυτικά τους 15 με 16 και στην νησιωτική χώρα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.
Οι προβλέψεις της ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρεςΤην Παρασκευή αναμένεται να εκδηλωθούν βροχές κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου και κατά τόπους στη δυτική ηπειρωτική χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στο Ιόνιο μέχρι το μεσημέρι.
Η πρόγνωση για το Σάββατο 27 ΔεκεμβρίουΣύμφωνα με την ΕΜΥ, το Σάββατο αναμένεται να σημειωθούν νεφώσεις στην ανατολική και νότια χώρα, ενώ θα εκδηλωθούν βροχές στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη και το πρωί στο βόρειο Αιγαίο.
Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός αναμένεται να είναι αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση στα βόρεια.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 9 με 10 βαθμούς, στα ανατολικα ηπειρωτικά τους 13 με 15, στα δυτικά τους 15 με 16 και στην νησιωτική χώρα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.
