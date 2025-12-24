Σε μια χώρα όπου οι φυσικές καταστροφές μας δοκιμάζουν καθημερινά, η ασφάλιση της κατοικίας δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι μια απαραίτητη κίνηση που δείχνει προνοητικότητα και εξασφαλίζει ουσιαστική προστασία, προσφέροντας σιγουριά και ψυχική ηρεμία σε μια δύσκολη στιγμή.
Θεσσαλονίκη: Πυρομαχικό υλικό, πιθανόν οβίδα του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, εντοπίστηκε στο λιμάνι
Η αρμόδια υπηρεσία πυροτεχνουργών ενημερώθηκε για την ασφαλή εξουδετέρωση του πυρομαχικού
Πυρομαχικό υλικό, πιθανόν οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, εντοπίστηκε χθες το απόγευμα κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του βυθού στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης.
Για το συμβάν ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης ενώ, όπως έγινε γνωστό, το πυρομαχικό υλικό βρίσκεται σε απόσταση οκτακοσίων περίπου μέτρων από την ακτή και σε βάθος δεκαέξι μέτρων.
