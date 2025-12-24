ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Θεσσαλονίκη: Πυρομαχικό υλικό, πιθανόν οβίδα του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, εντοπίστηκε στο λιμάνι
Θεσσαλονίκη: Πυρομαχικό υλικό, πιθανόν οβίδα του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, εντοπίστηκε στο λιμάνι

Η αρμόδια υπηρεσία πυροτεχνουργών ενημερώθηκε για την ασφαλή εξουδετέρωση του πυρομαχικού

Θεσσαλονίκη: Πυρομαχικό υλικό, πιθανόν οβίδα του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, εντοπίστηκε στο λιμάνι
Πυρομαχικό υλικό, πιθανόν οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, εντοπίστηκε χθες το απόγευμα κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του βυθού στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης ενώ, όπως έγινε γνωστό, το πυρομαχικό υλικό βρίσκεται σε απόσταση οκτακοσίων περίπου μέτρων από την ακτή και σε βάθος δεκαέξι μέτρων.

Η αρμόδια υπηρεσία πυροτεχνουργών ενημερώθηκε για την ασφαλή εξουδετέρωση του πυρομαχικού.
