Στους δρόμους για τα κάλαντα βγήκαν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, δείτε βίντεο

Έξω από το προξενείο της Ελλάδας, μαθητές και καθηγητές από το Ζωγράφειο Λύκειο ήταν μεταξύ αυτών που συμμετείχαν στη χριστουγεννιάτικη εορταστική ατμόσφαιρα

Στους δρόμους για τα κάλαντα βγήκαν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, δείτε βίντεο
Στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης βγήκαν οι Έλληνες της Πόλης για να πουν τα κάλαντα.

Έξω από το προξενείο της Ελλάδας, μαθητές και καθηγητές από το Ζωγράφειο Λύκειο ήταν μεταξύ αυτών που συμμετείχαν στη χριστουγεννιάτικη εορταστική ατμόσφαιρα.

Η εκδήλωση αποτελεί μια προσπάθεια διατήρησης της παράδοσης, με τους συμμετέχοντες να ανταλλάσσουν ευχές και να μεταδίδουν το πνεύμα των Χριστουγέννων.

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, Κωνσταντίνος Κούτρας, ευχήθηκε «Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά με υγεία και πρόοδο» και εξέφρασε τη μεγάλη του συγκίνηση για τη δυνατότητα να γιορτάζουν μαζί με την ομογένεια.

Για την ασφάλεια της εκδήλωσης, υπήρξε η συνοδεία των τουρκικών αρχών.
