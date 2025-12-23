Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Κουκουλοφόροι έριξαν κόκκινη μπογιά στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο Ηράκλειο Κρήτης
«Δεν γνωρίζουμε τα κίνητρα ή τους σκοπούς των δραστών, όμως τέτοιες ενέργειες είναι παράνομες και καταδικαστέες από όλους», δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Νικόλαος Συριγωνάκης
Κουκουλοφόροι έριξαν τα ξημερώματα της Τρίτης (23/12) κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη του κτιρίου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην οδό Νικολάου Πλαστήρα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, πρόκειται για τρεις ή τέσσερις κουκουλοφόρους, οι οποίοι εκτόξευσαν κόκκινη μπογιά μέσω πυροσβεστήρα και στη συνέχεια διέφυγαν.
Για το συμβάν ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση και διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.
Στο σημείο βρέθηκαν από νωρίς το πρωί υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου, προκειμένου να αποκαταστήσουν τις ζημιές και να καθαρίσουν την πρόσοψη του κτηρίου.
Ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Νικόλαος Συριγωνάκης, καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας λόγο για ενέργεια που «δεν τιμά κανέναν».
Όπως ανέφερε, στο συγκεκριμένο κτίριο στεγάζονται υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης, τμήμα της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ιδιωτική εταιρεία.
«Δεν γνωρίζουμε τα κίνητρα ή τους σκοπούς των δραστών, όμως τέτοιες ενέργειες είναι παράνομες και καταδικαστέες από όλους. Οι ενεργοί πολίτες έχουν θέσει στο περιθώριο τέτοιες συμπεριφορές», δήλωσε.
Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.
