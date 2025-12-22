Διαμαντής Καραναστάσης για το θετικό αλκοτέστ: Είναι μικρό και να το συζητάμε, για 1,5 ποτήρι κρασί
Διαμαντής Καραναστάσης για το θετικό αλκοτέστ: Είναι μικρό και να το συζητάμε, για 1,5 ποτήρι κρασί
«Λίγες μέρες πριν θα μου έλεγαν “συγγνώμη για την ενόχληση”, έτσι; », σχολίασε ο πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας
Με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι και μιλώντας σε εκδήλωση, ο Διαμαντής Καραναστάσης σχολίασε την αφαίρεση του διπλώματος οδήγησής του μετά από θετικό αλκοτέστ.
Όπως ανέφερε, το αποτέλεσμα της μέτρησης ήταν 0,29, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για κατανάλωση «ενός με ενάμιση ποτηριού κρασί». «Είναι πολύ και για να το συζητάμε, για 1-1,5 ποτήρι κρασί, επειδή μόλις είχα πιει μία γουλιά. Λίγες μέρες πριν θα μου έλεγαν “συγγνώμη για την ενόχληση”, έτσι; Με 0,29», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρχει σαφέστερη ενημέρωση προς τους πολίτες σχετικά με τα επιτρεπτά όρια, τονίζοντας: «Ας πούνε στον κόσμο ότι μπορείς να πιεις ένα ποτό ή δύο ποτήρια κρασί».
Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ σε μπλόκο της τροχαίας στη λεωφόρο Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας το βράδυ της περασμένης Τρίτης.
Στον πρώην βουλευτή επιβλήθηκε πρόστιμο 350 ευρώ και του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για έναν μήνα, όπως προβλέπεται από τον νόμο.
