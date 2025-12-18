Υπό την επήρεια αλκοόλ οδηγούσε ο Διαμαντής Καραναστάσης, του πήραν το δίπλωμα και «έφαγε» πρόστιμο 350 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
Υπό την επήρεια αλκοόλ οδηγούσε ο Διαμαντής Καραναστάσης, του πήραν το δίπλωμα και «έφαγε» πρόστιμο 350 ευρώ

Ο πρώην βουλευτής ελέγχθηκε σε μπλόκο της τροχαίας στη λεωφόρο Αμαλίας

Υπό την επήρεια αλκοόλ οδηγούσε ο Διαμαντής Καραναστάσης, του πήραν το δίπλωμα και «έφαγε» πρόστιμο 350 ευρώ
Αλκοόλ πάνω από το όριο που επιτρέπει ο νόμος βρέθηκε να έχει καταναλώσει ο πρώην βουλευτής Διαμαντής Καραναστάσης, ο οποίος οδηγούσε χθες τη νύχτα το αυτοκίνητό του, στο κέντρο της Αθήνας.

Ο ηθοποιός και σύντροφος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, ελέγχθηκε από αστυνομικούς της Τροχαίας Αθηνών στη λεωφόρο Αμαλίας, που του επέβαλαν πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ του αφαίρεσαν το δίπλωμα για έναν μήνα, όπως προβλέπεται από τον ΚΟΚ.
