Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.
Παγετός στη βόρεια Ελλάδα το πρωί της Κυριακής, πού καταγράφηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες
Παγετός στη βόρεια Ελλάδα το πρωί της Κυριακής, πού καταγράφηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες
Δείτε τους 8 σταθμούς με τις χαμηλότερες ελάχιστες το πρωί της Κυριακής
Παγετός εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής 21/12 σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στη Βόρεια Ελλάδα.
Στον χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή της ελάχιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες το πρωί της Κυριακής 21/12.
Στον χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή της ελάχιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες το πρωί της Κυριακής 21/12.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα