Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών, ανάμεσά τους και ένας υπαρχιπυροσβέστης
Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών, ανάμεσά τους και ένας υπαρχιπυροσβέστης

39, 32 και 38 ετών οι συλληφθέντες - Πώς δρούσαν

Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών, ανάμεσά τους και ένας υπαρχιπυροσβέστης
Τρία άτομα συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων και ένας υπαρχιπυροσβέστης, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου 2025, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.

Πρόκειται για δυο ιδιώτες ηλικίας 39 και 32 ετών και έναν 38χρονο υπαρχιπυροσβέστη.

Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία σύμφωνα με την οποία ο υπαρχιπυροσβέστης συμμετείχε στη διακίνηση ναρκωτικών. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 38χρονος υπαρχιπυροσβέστης προμήθευε ακατέργαστη κάνναβη και κοκαΐνη, ενώ βασικός προμηθευτής του ήταν ο 39χρονος, ο οποίος διακινούσε συστηματικά ναρκωτικά από την οικία του. Ο 32χρονος, επίσης συλληφθείς, προμηθευόταν τα ναρκωτικά και τα διακινούσε σε τρίτους, ενώ είχε στην οικία του καλλιέργεια υδροπονικής κάνναβης.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, κατασχέθηκαν:

- ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους -68,4- γραμμαρίων,
- κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους -27,06- γραμμαρίων,
- χειρόγραφες σημειώσεις,
- 2 ζυγαριές ακριβείας,
Κλείσιμο
- 2 μεταλλικοί τρίφτες,
σπόροι κάνναβης,
- 4 δενδρύλλια κάνναβης σε γλάστρες, εντός συστήματος ελεγχόμενης ωρίμανσης (υδροπονικής καλλιέργειας),
πλήρως εξοπλισμένο σύστημα ελεγχόμενης ωρίμανσης δενδρυλλίων κάνναβης,
- 3 συσκευές κινητών τηλεφώνων και
- το χρηματικό ποσό των -100- ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.
