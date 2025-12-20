Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών, ανάμεσά τους και ένας υπαρχιπυροσβέστης
39, 32 και 38 ετών οι συλληφθέντες - Πώς δρούσαν
Τρία άτομα συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων και ένας υπαρχιπυροσβέστης, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου 2025, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.
Πρόκειται για δυο ιδιώτες ηλικίας 39 και 32 ετών και έναν 38χρονο υπαρχιπυροσβέστη.
Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία σύμφωνα με την οποία ο υπαρχιπυροσβέστης συμμετείχε στη διακίνηση ναρκωτικών. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 38χρονος υπαρχιπυροσβέστης προμήθευε ακατέργαστη κάνναβη και κοκαΐνη, ενώ βασικός προμηθευτής του ήταν ο 39χρονος, ο οποίος διακινούσε συστηματικά ναρκωτικά από την οικία του. Ο 32χρονος, επίσης συλληφθείς, προμηθευόταν τα ναρκωτικά και τα διακινούσε σε τρίτους, ενώ είχε στην οικία του καλλιέργεια υδροπονικής κάνναβης.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, κατασχέθηκαν:
- ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους -68,4- γραμμαρίων,
- κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους -27,06- γραμμαρίων,
- χειρόγραφες σημειώσεις,
- 2 ζυγαριές ακριβείας,
- 2 μεταλλικοί τρίφτες,
σπόροι κάνναβης,
- 4 δενδρύλλια κάνναβης σε γλάστρες, εντός συστήματος ελεγχόμενης ωρίμανσης (υδροπονικής καλλιέργειας),
πλήρως εξοπλισμένο σύστημα ελεγχόμενης ωρίμανσης δενδρυλλίων κάνναβης,
- 3 συσκευές κινητών τηλεφώνων και
- το χρηματικό ποσό των -100- ευρώ.
Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.
