Ο μοναδικός αγρότης με τρακτέρ στην Αμοργό έκανε μπλόκο και έκλεισε δρόμο, δείτε φωτογραφίες
Ο αγρότης τοποθέτησε το τρακτέρ του σε δρόμο της Αιγιάλης, βάζοντας και κώνους, στήνοντας το πρώτο μπλόκο στο νησί
Ο μοναδικός αγρότης στην Αιγιάλη της Αμοργού που έχει τρακτέρ, αποφάσισε να στήσει μπλόκο στο νησί στη «σκιά» των διαμαρτυριών σε ηπειρωτικές -κυρίως- περιοχές της Ελλάδας.
Με το τρακτέρ κατάφερε να τραβήξει την προσοχή της τοπικής κοινωνίας και των αρχών, χωρίς να διαταράσσει την καθημερινότητα των κατοίκων.
Δείτε φωτογραφίες του cycladeslive.gr:
