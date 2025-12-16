Ο μοναδικός αγρότης με τρακτέρ στην Αμοργό έκανε μπλόκο και έκλεισε δρόμο, δείτε φωτογραφίες
Ο μοναδικός αγρότης με τρακτέρ στην Αμοργό έκανε μπλόκο και έκλεισε δρόμο, δείτε φωτογραφίες

Ο αγρότης τοποθέτησε το τρακτέρ του σε δρόμο της Αιγιάλης, βάζοντας και κώνους, στήνοντας το πρώτο μπλόκο στο νησί

Ο μοναδικός αγρότης στην Αιγιάλη της Αμοργού που έχει τρακτέρ, αποφάσισε να στήσει μπλόκο στο νησί στη «σκιά» των διαμαρτυριών σε ηπειρωτικές -κυρίως- περιοχές της Ελλάδας.

Ο αγρότης τοποθέτησε το τρακτέρ του σε δρόμο της Αιγιάλης, βάζοντας και κώνους, στήνοντας το πρώτο μπλόκο στο νησί.

Με το τρακτέρ κατάφερε να τραβήξει την προσοχή της τοπικής κοινωνίας και των αρχών, χωρίς να διαταράσσει την καθημερινότητα των κατοίκων.

Δείτε φωτογραφίες του cycladeslive.gr:

