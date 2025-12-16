Στην Εισαγγελία Πειραιά ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και άλλοι τέσσερις για το κύκλωμα κοκαΐνης
Στην Εισαγγελία Πειραιά ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και άλλοι τέσσερις για το κύκλωμα κοκαΐνης
Το σκάφος του «Έλληνα Εσκομπάρ» μετέφερε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη
Το κατώφλι της Εισαγγελίας Πειραιά πέρασαν το πρωί της Τρίτης οι πέντε συλληφθέντες που κρατούνταν στη ΓΑΔΑ, προκειμένου να απολογηθούν για την εμπλοκή τους στη μεγάλη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.
Ανάμεσα στους προσαχθέντες, ήταν και ο πρώην ποδοσφαιρικός παράγοντας από την Πιερία, ο επονομαζόμενος «Έλληνας Εσκομπάρ», που έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοιες υποθέσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το ναρκόπλοιο - ένα αλιευτικό ελληνικών συμφερόντων με πολωνική σημαία - είχε ξεκινήσει το ταξίδι του πριν από ημέρες από τη Νέα Μηχανιώνα. Έφτασε στη Λατινική Αμερική, φόρτωσε την τεράστια ποσότητα κοκαΐνης και πήρε τον δρόμο της επιστροφής την Ευρώπη, με άγνωστο τελικό προορισμό.
Η πορεία του διακόπηκε στον Ατλαντικό, ανοιχτά της Βενεζουέλας, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της DEA και της Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού. Το σκάφος ρυμουλκήθηκε και έχει δέσει από το απόγευμα της Δευτέρας σε λιμάνι της Μαρτινίκας, όπου και θα πραγματοποιηθεί η ακριβής καταμέτρηση του φορτίου, το οποίο εκτιμάται ότι ξεπερνά τους 4 τόνους.
