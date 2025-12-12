Κίνηση τώρα στους δρόμους: Στο κόκκινο Κηφισός, Κηφισίας και βασικοί άξονες της Αθήνας
Κίνηση στους δρόμους Λεωφόρος Κηφισίας Αττική

Tα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς και στις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου - Επιβαρυμένη η κατάσταση και στην Αττική Οδό

Κυκλοφοριακό «κομφούζιο» καταγράφεται για ακόμη μία ημέρα στους δρόμους της Αττικής, με την κίνηση να διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες.

Σύμφωνα με την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς και στις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, με καθυστερήσεις στις οδούς Σταδίου, Παναγή Τσαλδάρη και Αρδηττού, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Συγγρού, στη Λαγουμιτζή, στην Κηφισίας, στην Κατεχάκη, στη Μεσογείων και στην οδό Παλαιολόγου.

Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, σημειώνονται καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 30 λεπτά, από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας.


Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ στην έξοδο για Πειραιά καταγράφονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών.
Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών παρατηρούνται και στην Περιφερειακή Υμηττού, στην έξοδο προς Καρέα.
