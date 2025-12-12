Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.
Κίνηση τώρα στους δρόμους: Στο κόκκινο Κηφισός, Κηφισίας και βασικοί άξονες της Αθήνας
Tα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς και στις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου - Επιβαρυμένη η κατάσταση και στην Αττική Οδό
Κυκλοφοριακό «κομφούζιο» καταγράφεται για ακόμη μία ημέρα στους δρόμους της Αττικής, με την κίνηση να διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες.
Σύμφωνα με την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς και στις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.
Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, με καθυστερήσεις στις οδούς Σταδίου, Παναγή Τσαλδάρη και Αρδηττού, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Συγγρού, στη Λαγουμιτζή, στην Κηφισίας, στην Κατεχάκη, στη Μεσογείων και στην οδό Παλαιολόγου.
Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ στην έξοδο για Πειραιά καταγράφονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών.
Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών παρατηρούνται και στην Περιφερειακή Υμηττού, στην έξοδο προς Καρέα.
Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική ΟδόΙδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, σημειώνονται καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 30 λεπτά, από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο Άνω των 30΄ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 12, 2025
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
20΄-25΄από κόμβο Κάντζας έως κόμβο Κηφισίας,
5΄-10΄ στην έξοδο για Πειραιά.
Περιφερειακή Υμηττού καθυστερήσεις 5΄-10΄ στην έξοδο για Καρέα. https://t.co/oiV3xi3A4b
