Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι στον 14χρονο στον Χολαργό
Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι στον 14χρονο στον Χολαργό
Ο 17χρονος κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι ήταν σε άμυνα αφού το θύμα του επιτέθηκε
Το δρόμο για τις φυλακές πήραν σήμερα οι δύο νεαροί που κατηγορούνται ότι μαχαίρωσαν έναν 14χρονο στο Χολαργό. Και οι δυο κρίθηκαν προφυλακιστέοι αφού απολογήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων σε ανακρίτρια ανηλίκων για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας καθώς φέρονται να είχαν στήσει καρτέρι στον 14χρονο με δόλωμα μια κοπέλα.
Στη συνέχεια μαχαίρωσαν τον ανήλικο στον γλουτό, στο πόδι και στην κοιλιά. Μάλιστα ο 17χρονος σε βίντεο που δημοσίευσε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ομολόγησε την εγκληματική του δράση αναφέροντας κυνικά για το θύμα: «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε, τίποτα παραπάνω. Τις δύο τις έβαλα εγώ, την άλλη ο φίλος μου».
Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 19χρονος παραδέχτηκε ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων την παρουσία του στο περιστατικό, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν ήταν εκείνος που κατάφερε τα χτυπήματα .
Έκλεισαν ραντεβού μέσω social mediaΤο ραντεβού είχε κλειστεί μέσω social media και όταν ο 14χρονος εμφανίστηκε στο σημείο οι κατηγορούμενοι του επιτέθηκαν και μαχαίρωσαν. Η βίαιη επίθεση σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο και οι δυο κατηγορούμενοι ηλικίας 17 και 19 ετών πλησίασαν το θύμα και άρχισαν να το χτυπούν με μπουνιές και κλωτσιές.
Στη συνέχεια μαχαίρωσαν τον ανήλικο στον γλουτό, στο πόδι και στην κοιλιά. Μάλιστα ο 17χρονος σε βίντεο που δημοσίευσε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ομολόγησε την εγκληματική του δράση αναφέροντας κυνικά για το θύμα: «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε, τίποτα παραπάνω. Τις δύο τις έβαλα εγώ, την άλλη ο φίλος μου».
Ο 17χρονος ισχυρίστηκε ότι ήταν σε άμυναΩστόσο, σήμερα κατά την απολογία του ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος άλλαξε στάση και υποστήριξε ότι το θύμα του επιτέθηκε με μαχαίρι και τότε εκείνος έβγαλε το δικό του και πρόλαβε να τον μαχαιρώσει.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 19χρονος παραδέχτηκε ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων την παρουσία του στο περιστατικό, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν ήταν εκείνος που κατάφερε τα χτυπήματα .
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα