Η στιγμή της σύλληψης του 17χρονου που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό και ομολόγησε στο TikTok, δείτε βίντεο
O 17χρονος έμενε σε ξενοδοχείο στο Χαϊδάρι μαζί με τον πατέρα του - Αστυνομικοί τον περίμεναν στη ρεσεψιόν
Στα «χέρια» της Αστυνομίας βρίσκονται από χθες οι δύο νεαροί δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι με θύμα τον 14χρονο στον Χολαργό καθώς χθες το απόγευμα ο 19χρονος παραδόθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Χολαργού την ώρα που οι Αστυνομικοί περνούσαν χειροπέδες στον 17χρονο συνεργό του.
Ο δεύτερος, αλβανικής καταγωγής, μετά την κυνική του ομολογία μέσω TikTok για την επίθεση με το μαχαίρι είχε τεθεί υπό στενή παρακολούθηση από τις Αρχές και συνελήφθη σε ένα ξενοδοχείο στο Χαϊδάρι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος είχε κλείσει δωμάτιο στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο μαζί με τον πατέρα του και έμεναν εκεί εδώ και 10 ημέρες.
Η σύλληψή του έγινε στην είσοδο του ξενοδοχείου από Αστυνομικούς με πολιτικά οι οποίοι τον περίμεναν στη ρεσεψιόν και μόλις τον είδαν να επιστρέφει με τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ του πέρασαν χειροπέδες.
Ο νεαρός μπαίνει στην είσοδο όπου τον περιμένουν τέσσερις Αστυνομικοί με πολιτικά οι οποίοι τον αρπάζουν από τα χέρια, τον ακινητοποιούν και τον πετούν στο πάτωμα.
Ο 17χρονος χωρίς να αντισταθεί συνομιλεί με τους Αστυνομικούς της Ασφάλειας και στα επόμενα λεπτά του περνούν χειροπέδες και τον οδηγούν στο υπηρεσιακό όχημα της Αστυνομίας που είναι σταθμευμένο απ' έξω.
«Την κράτηση την είχε κάνει ο πατέρας του πριν από 10 ημέρες. Έχουν ξαναέρθει εδώ. Είχαν έρθει τον Σεπτέμβριο, έμειναν λίγες ημέρες και έφυγαν. Το ίδιο έγινε και τον Οκτώβριο. Ούτε κατά διάνοια το παιδί δεν έδειχνε τέτοια σημάδια. Ούτε τις τελευταίες ημέρες είχα καταλάβει κάτι. Ένα ευγενικό παιδί, ούτε μάγκας. Και ο πατέρας του άνθρωπος του μεροκάματου. Γύριζε από ψώνια στο σούπερ μάρκετ και ένα τέταρτο πριν τον περίμεναν εδώ οι Αστυνομικοί. Ούτε αντιστάθηκε, ούτε τίποτα», λέει στο protothema.gr ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου όπου έγινε η σύλληψη του 17χρονου καθ' ομολογία δράστη.
Η ομολογία του δράστη στο TikTok:
Το βίντεο της σύλληψηςΣτο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr φαίνεται η στιγμή που ο 17χρονος φτάνει στο ξενοδοχείο κρατώντας δύο σακούλες σούπερ μάρκετ.
