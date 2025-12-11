ΕΟΔΥ: 104 νέες εισαγωγές Covid 19 και 7 νέοι θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Αύξηση παρουσιάζει η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα - Δύο νέα σοβαρά κρούσματα





Αύξηση παρουσιάζει η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα, ενώ σταθερή είναι η εικόνα για τον SARS-CoV2, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 1-7 Δεκεμβρίου.Ειδικότερα στην έκθεση αναφέρονται τα εξής:Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδαΗ θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 104 νέες εισαγωγές COVID19 , παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=131). Δεν καταγράφηκε νέα διασωλήνωση, ενώ καταγράφηκαν επτά νέοι θάνατοι.Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), βρίσκεται άνω του επιδημικού ορίου έναρξης της εποχικής δραστηριότητας της γρίπης, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.Κατά την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δεν καταγράφηκε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.Επιπλέον, δηλώθηκε αναδρομικά ένα σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, με ημερομηνία εισαγωγής εντός της προηγούμενης εβδομάδας.Συνολικά, τους τελευταίους δύο μήνες μεταξύ 1.377 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 45 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, όλα τύπου Α.

Από τα 40 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 22 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και 18 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3). Έξι στελέχη Α(Η3) έχουν αναλυθεί φυλογενετικά από τα Κέντρα Αναφοράς Γρίπης και σε τρία ανιχνεύτηκε ο υποκλάδος Κ του Α(Η3). Σύμφωνα με αρχική εκτίμηση κινδύνου που εκδόθηκε από το ECDC στις 20 Νοεμβρίου, ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό επί επικράτησης του υποκλάδου Κ του Α(Η3) στη φετινή περίοδο επιτήρησης, θεωρείται μέτριος από το ECDC, ενώ θεωρείται υψηλός για τον πληθυσμό που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Το καλύτερο μέτρο πρόληψης παραμένει ο εμβολιασμός. Ο ΕΟΔΥ είναι σε εγρήγορση για την παρακολούθηση της κατάστασης και κάνει ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό κατά της γρίπης στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Παράλληλα, τα άτομα που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου συστήνεται να αναζητούν άμεσα ιατρική φροντίδα επί εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με γρίπη, ώστε να γίνεται έγκαιρη διάγνωση και χορήγηση αντι-ιϊκής αγωγής, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.



Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV



Η θετικότητα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όσο και στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, με ανίχνευση σποραδικών μόνο θετικών δειγμάτων.



