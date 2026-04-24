Δεν έχω λόγια για την αγάπη του κόσμου για εμένα και τα αδέρφια μου, λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη
Δεν έχω λόγια για την αγάπη του κόσμου για εμένα και τα αδέρφια μου, λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

Η γιαγιά μου θα περάσει τώρα τον δικό της Γολγοθά, ανέφερε

Δεν έχω λόγια για την αγάπη του κόσμου για εμένα και τα αδέρφια μου, λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη
Τα τρία παιδιά της Ελευθερίας δεν είμαστε μόνα μας, είπε ο Βαγγέλης, ένας από τους γιους της 43χρονης που δολοφονήθηκε την Κυριακή από τον πρώην σύντροφό της.

Σε δηλώσεις του στο Mega μετά την κηδεία ευχήθηκε η μητέρα του «να μας βλέπει από ψηλά και να μας βοηθήσει, ξέρω ότι μας αγαπούσε».

Είπε ακόμη ότι «δεν είμαστε μόνα μας τα τρία παιδιά» και πρόσθεσε ότι «δεν έχω λόγια να χαρακτηρίσω την καλοσύνη και την αλληλεγγύη, τη βοήθεια και το ενδιαφέρον που μας έδειξε ο κόσμος».

Στην πιο δύσκολη φάση θα είναι η γιαγιά μου, θα περάσει τον δικό της Γολγοθά, ανέφερε τέλος.

