Πανικό προκάλεσε οδηγός αγροτικού στη Σούδα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, δείτε βίντεο
Από τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, παραλίγο να υπάρξει μετωπική με λεωφορείο
Πανικό προκάλεσε στην Κρήτη οδηγός αγροτικού οχήματος που πήγαινε ανάποδα στο δρόμο εξόδου από το λιμάνι της Σούδας προς Χανιά.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει το zarpanews.gr, το αυτοκίνητο κατευθύνεται προς λιμάνι Σούδας, βρισκόμενο σε λάθος λωρίδα και έρχεται σχεδόν κατά μέτωπο με λεωφορείο..
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από θαύμα δεν υπήρξε σύγκρουση με κάποιο άλλο όχημα.
