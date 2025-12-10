Πανικό προκάλεσε οδηγός αγροτικού στη Σούδα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, δείτε βίντεο
Πανικό προκάλεσε οδηγός αγροτικού στη Σούδα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, δείτε βίντεο

Από τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, παραλίγο να υπάρξει μετωπική με λεωφορείο

Πανικό προκάλεσε οδηγός αγροτικού στη Σούδα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, δείτε βίντεο
Πανικό προκάλεσε στην Κρήτη οδηγός αγροτικού οχήματος που πήγαινε ανάποδα στο δρόμο εξόδου από το λιμάνι της Σούδας προς Χανιά.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει το zarpanews.gr, το αυτοκίνητο κατευθύνεται προς λιμάνι Σούδας, βρισκόμενο σε λάθος λωρίδα και έρχεται σχεδόν κατά μέτωπο με λεωφορείο..

Αυτοκίνητο πάει ανάποδα στη Λεοφώρο Σούδας

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από θαύμα δεν υπήρξε σύγκρουση με κάποιο άλλο όχημα.
Σταμάτης Κριμιζής: Το νόημα της ζωής είναι να δημιουργήσουμε γνώση για τις επόμενες γενιές

Σταμάτης Κριμιζής: Το νόημα της ζωής είναι να δημιουργήσουμε γνώση για τις επόμενες γενιές

Ο διακεκριμένος επιστήμονας φωτίζει τα κρυμμένα μυστικά του διαστήματος, εξηγεί γιατί είναι απίθανο να είμαστε μόνοι στο σύμπαν, θεωρεί ότι η εποίκηση του Αρη δεν είναι ένα βιώσιμο πρότζεκτ και επισημαίνει την αποστολή που έχουμε ως ανθρωπότητα στον πλανήτη Γη.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

