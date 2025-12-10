Πεζοπόρος και το σκυλί του διασώθηκαν έπειτα από πολύωρη επιχείρηση της Πυροσβεστικής στον Ταΰγετο, δείτε φωτογραφίες
Πεζοπόρος και το σκυλί του διασώθηκαν έπειτα από πολύωρη επιχείρηση της Πυροσβεστικής στον Ταΰγετο, δείτε φωτογραφίες
Πρόκειται για Γάλλο που έπεσε σε χαράδρα 200 μέτρων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα πόδια
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια για 28χρονο Γάλλο πεζοπόρο που με το σκύλο του ανέβηκε στον Ταΰγετο, με στόχο την κορυφή του Προφήτη Ηλία, ωστόσο σε κάποιο σημείο της διαδρομής ο 28χρονος έχασε την ισορροπία του, γλίστρησε, λόγω και του χιονιού και έπεσε σε χαράδρα βάθους 200 μέτρων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα πόδια.
Όπως αναφέρει το messhnialive.gr, o ίδιος ειδοποίησε το 112, και ξεκίνησε επιχείρηση εντοπισμού του και ανάσυρσής του από το δύσβατο σημείο στο οποίο είχε πέσει. Πολυπληθής ομάδα Πυροσβεστών και Διασωστών από Καλαμάτα, Σπάρτη και Τρίπολη έσπευσαν στο σημείο και μετά από 6 ώρες προσπάθεια κατάφεραν αργά το απόγευμα της Τρίτης να τον ανασύρουν τραυματισμένο και να τον μεταφέρουν αρχικά στο Ορειβατικό Καταφύγιο Σπάρτης και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Σπάρτης όπου και νοσηλεύεται.
Mαζί διασώθηκε και είναι καλά στην υγεία του και το σκυλί.
«Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και το απαιτητικό ανάγλυφο του Ταϋγέτου, η επιχείρηση εξελίχθηκε με απόλυτη επιτυχία. Ο ορειβάτης εντοπίστηκε, σταθεροποιήθηκε και μεταφέρθηκε με ασφάλεια σε σημείο όπου μπορούσε να παραληφθεί από το ΕΚΑΒ για περαιτέρω έλεγχο της υγείας του», επισημαίνει μεταξύ άλλων η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σπάρτης.
Δείτε φωτογραφίες
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής
Κατά τις πρωινές ώρες χθες, Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για διάσωση άνδρα, από δύσβατο σημείο, στην περιοχή Προφήτης Ηλίας, στο όρος Ταΰγετος, στην Π.Ε. Μεσσηνίας.
Κινητοποιήθηκαν συνολικά 24 πυροσβέστες από την Π.Υ. Σπάρτης, την Π.Υ. Καλαμάτας, την 9η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., από την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 6ης Ε.Μ.Α.Κ. και εθελοντές διασώστες της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης ( Ε.Ο.Δ.)
Οι ανωτέρω δυνάμεις αφού εντόπισαν τον άνδρα σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Προφήτης Ηλίας, στο όρος Ταΰγετος, με συντονισμένες ενέργειες τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο και από εκεί διεκομίσθη στο Γ.Ν. Σπάρτης.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε απογευματινές ώρες χθες, Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025.
Όπως αναφέρει το messhnialive.gr, o ίδιος ειδοποίησε το 112, και ξεκίνησε επιχείρηση εντοπισμού του και ανάσυρσής του από το δύσβατο σημείο στο οποίο είχε πέσει. Πολυπληθής ομάδα Πυροσβεστών και Διασωστών από Καλαμάτα, Σπάρτη και Τρίπολη έσπευσαν στο σημείο και μετά από 6 ώρες προσπάθεια κατάφεραν αργά το απόγευμα της Τρίτης να τον ανασύρουν τραυματισμένο και να τον μεταφέρουν αρχικά στο Ορειβατικό Καταφύγιο Σπάρτης και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Σπάρτης όπου και νοσηλεύεται.
Mαζί διασώθηκε και είναι καλά στην υγεία του και το σκυλί.
«Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και το απαιτητικό ανάγλυφο του Ταϋγέτου, η επιχείρηση εξελίχθηκε με απόλυτη επιτυχία. Ο ορειβάτης εντοπίστηκε, σταθεροποιήθηκε και μεταφέρθηκε με ασφάλεια σε σημείο όπου μπορούσε να παραληφθεί από το ΕΚΑΒ για περαιτέρω έλεγχο της υγείας του», επισημαίνει μεταξύ άλλων η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σπάρτης.
Δείτε φωτογραφίες
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής
Κατά τις πρωινές ώρες χθες, Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για διάσωση άνδρα, από δύσβατο σημείο, στην περιοχή Προφήτης Ηλίας, στο όρος Ταΰγετος, στην Π.Ε. Μεσσηνίας.
Κινητοποιήθηκαν συνολικά 24 πυροσβέστες από την Π.Υ. Σπάρτης, την Π.Υ. Καλαμάτας, την 9η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., από την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 6ης Ε.Μ.Α.Κ. και εθελοντές διασώστες της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης ( Ε.Ο.Δ.)
Οι ανωτέρω δυνάμεις αφού εντόπισαν τον άνδρα σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Προφήτης Ηλίας, στο όρος Ταΰγετος, με συντονισμένες ενέργειες τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο και από εκεί διεκομίσθη στο Γ.Ν. Σπάρτης.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε απογευματινές ώρες χθες, Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE