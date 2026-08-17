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Βίντεο: Καταρρακτώδεις βροχές μετέτρεψαν τους δρόμους σε ποτάμια στην Λευκωσία, πλημμύρες, εγκλωβισμοί και προβλήματα
Βίντεο: Καταρρακτώδεις βροχές μετέτρεψαν τους δρόμους σε ποτάμια στην Λευκωσία, πλημμύρες, εγκλωβισμοί και προβλήματα
Σε επιφυλακή οι Αρχές για νέες καταιγίδες
Ισχυρές καταιγίδες έπληξαν τη Λευκωσία και άλλες περιοχές της Κύπρου, προκαλώντας εγκλωβισμούς οδηγών και προβλήματα στην κυκλοφορία.
Η έντονη βροχόπτωση άρχισε στην κυπριακή πρωτεύουσα γύρω στις 16:00 της Δευτέρας και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα προκάλεσε συσσώρευση μεγάλου όγκου νερού σε κεντρικούς δρόμους που μετατράπηκαν σε ποτάμια.
Πρόκειται για σπάνιο φαινόμενο για τον Αύγουστο, σε μια Λευκωσία που είναι σχεδόν άδεια λόγω των θερινών διακοπών. Τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφηκαν στις περιοχές Μακεδονίτισσα, Έγκωμη, Λακατάμεια, Στρόβολο και Άγιο Δομέτιο.
Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δρόμους να έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους, ενώ σημαντική συσσώρευση νερού καταγράφηκε και στο κέντρο της Λευκωσίας, στις λεωφόρους Γεώργιου Γρίβα Διγενή και 28ης Οκτωβρίου. Αυξημένη ροή νερού παρατηρήθηκε και στην κοίτη του ποταμού Πεδιαίου, ο οποίος διέρχεται μεγάλο τμήμα της Λευκωσίας και το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου δεν έχει νερό.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε μεγάλο αριθμό κλήσεων για άντληση νερού από πλημμυρισμένα υπόγεια, σπίτια και καταστήματα, άνοιγμα φραγμένων υπονόμων και παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που παγιδεύτηκαν μέσα στα αυτοκίνητα τους σε πλημμυρισμένους δρόμους.
Καταγράφηκαν επίσης κλήσεις για σπινθήρες σε καλώδια της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης.
Προβλήματα παρουσιάστηκαν και στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, κυρίως στις περιοχές Κόρνου και Κοφίνου. Η ορατότητα περιορίστηκε, με την Αστυνομία να καλεί τους οδηγούς να μειώσουν ταχύτητα, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας και να χρησιμοποιούν τα φώτα πορείας.
Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Κύπρου είχε προβλέψει την εκδήλωση τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό του νησιού, χωρίς να αποκλείει χαλαζόπτωση.
Παρόμοιο σκηνικό αναμένεται και αύριο, με νεφώσεις που θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα και θα προκαλέσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε ορισμένες καταιγίδες ενδέχεται να πέσει χαλάζι.
Μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδα προβλέπονται και για την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί και η θερμοκρασία να σημειώσει αισθητή άνοδο.
Η έντονη βροχόπτωση άρχισε στην κυπριακή πρωτεύουσα γύρω στις 16:00 της Δευτέρας και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα προκάλεσε συσσώρευση μεγάλου όγκου νερού σε κεντρικούς δρόμους που μετατράπηκαν σε ποτάμια.
Πρόκειται για σπάνιο φαινόμενο για τον Αύγουστο, σε μια Λευκωσία που είναι σχεδόν άδεια λόγω των θερινών διακοπών. Τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφηκαν στις περιοχές Μακεδονίτισσα, Έγκωμη, Λακατάμεια, Στρόβολο και Άγιο Δομέτιο.
Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δρόμους να έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους, ενώ σημαντική συσσώρευση νερού καταγράφηκε και στο κέντρο της Λευκωσίας, στις λεωφόρους Γεώργιου Γρίβα Διγενή και 28ης Οκτωβρίου. Αυξημένη ροή νερού παρατηρήθηκε και στην κοίτη του ποταμού Πεδιαίου, ο οποίος διέρχεται μεγάλο τμήμα της Λευκωσίας και το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου δεν έχει νερό.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε μεγάλο αριθμό κλήσεων για άντληση νερού από πλημμυρισμένα υπόγεια, σπίτια και καταστήματα, άνοιγμα φραγμένων υπονόμων και παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που παγιδεύτηκαν μέσα στα αυτοκίνητα τους σε πλημμυρισμένους δρόμους.
Καταγράφηκαν επίσης κλήσεις για σπινθήρες σε καλώδια της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης.
Προβλήματα παρουσιάστηκαν και στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, κυρίως στις περιοχές Κόρνου και Κοφίνου. Η ορατότητα περιορίστηκε, με την Αστυνομία να καλεί τους οδηγούς να μειώσουν ταχύτητα, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας και να χρησιμοποιούν τα φώτα πορείας.
Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Κύπρου είχε προβλέψει την εκδήλωση τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό του νησιού, χωρίς να αποκλείει χαλαζόπτωση.
Παρόμοιο σκηνικό αναμένεται και αύριο, με νεφώσεις που θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα και θα προκαλέσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε ορισμένες καταιγίδες ενδέχεται να πέσει χαλάζι.
Μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδα προβλέπονται και για την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί και η θερμοκρασία να σημειώσει αισθητή άνοδο.
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