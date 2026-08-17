Οριοθετήθηκε πυρκαγιά στα Πηγαδάκια της Αρκαδίας, σηκώθηκαν και 2 εναέρια
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Αρκαδία Τεγέα

Οριοθετήθηκε πυρκαγιά στα Πηγαδάκια της Αρκαδίας, σηκώθηκαν και 2 εναέρια

Στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 25 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα της 9ης ΕΜΟΔΕ με 5 οχήματα ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν και 2 εναέρια μέσα

Οριοθετήθηκε πυρκαγιά στα Πηγαδάκια της Αρκαδίας, σηκώθηκαν και 2 εναέρια
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Πηγαδάκια στην Αρκαδία. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής η διαδικασία της κατάσβεσης είναι σε εξέλιξη, ενώ η κατάσταση δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 25 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα της 9ης ΕΜΟΔΕ με 5 οχήματα ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν και 2 εναέρια μέσα. 


Την ίδια ώρα υπήρξε κι ένα άλλο συμβάν σε χορτολιβαδική έκταση στην Τεγεά, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα.

Thema Insights

Το μέλλον της τεχνολογίας

Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης