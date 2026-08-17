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Οριοθετήθηκε πυρκαγιά στα Πηγαδάκια της Αρκαδίας, σηκώθηκαν και 2 εναέρια
Οριοθετήθηκε πυρκαγιά στα Πηγαδάκια της Αρκαδίας, σηκώθηκαν και 2 εναέρια
Στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 25 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα της 9ης ΕΜΟΔΕ με 5 οχήματα ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν και 2 εναέρια μέσα
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Πηγαδάκια στην Αρκαδία. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής η διαδικασία της κατάσβεσης είναι σε εξέλιξη, ενώ η κατάσταση δεν εμπνέει ανησυχία.
Στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 25 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα της 9ης ΕΜΟΔΕ με 5 οχήματα ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν και 2 εναέρια μέσα.
Την ίδια ώρα υπήρξε κι ένα άλλο συμβάν σε χορτολιβαδική έκταση στην Τεγεά, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα.
Στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 25 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα της 9ης ΕΜΟΔΕ με 5 οχήματα ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν και 2 εναέρια μέσα.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Πηγαδάκια Αρκαδίας. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2026
Την ίδια ώρα υπήρξε κι ένα άλλο συμβάν σε χορτολιβαδική έκταση στην Τεγεά, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα.
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