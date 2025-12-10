Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Ιερείδης
Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Ιερείδης
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοίνωσε την απώλεια του παλαίμαχου δημοσιογράφου Νίκου Ιερείδη, ο οποίος πέθανε σήμερα σε ηλικία 88 ετών
Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 88 ετών ο παλαίμαχος δημοσιογράφος Νίκος Ιερείδης, όπως ανακοίνωσε η ΕΣΗΕΑ.
Ο Νίκος Ιερείδης γεννήθηκε το 1937 στην Αθήνα. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1961 στην εφημ. «ΤΑ ΝΕΑ». Στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» εργάστηκε ως συντάκτης ύλης για δεκαετίες, καθώς συνέχισε την εργασία του και μετά την συνταξιοδότησή του, ενώ από το 1972 έως το 1990 συνεργάστηκε με τη «Φωνή της Ελλάδας». Υπήρξε, επίσης, για πολλά χρόνια συνεργάτης των περιοδικών «Ταχυδρόμος», «Θεατής», «Ζυγός» και της εφημερίδας «Μακεδονία».
Ο Νίκος Ιερείδης εργάστηκε για δεκαετίες ενώ είχε τις καλύτερες σχέσεις με τους συναδέλφους του, όπως αναφέρει η ΕΣΗΕΑ. Άνθρωπος σοβαρός και αξιοπρεπής διακρίθηκε στον τομέα του και τιμήθηκε με το Βραβείο συντακτών ύλης του Ιδρύματος Μπότση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως αποχαιρετά τον καλό συνάδελφο και συλλυπείται τους γιους του και ιδιαίτερα τον Χρήστο, ο οποίος έχει ακολουθήσει με επιτυχία τα βήματα του πατέρα του.
Η κηδεία του Νίκου Ιερείδη θα τελεστεί αύριο Πέμπτη 11, Δεκεμβρίου στις 12:00 στο Νέο Κοιμητήριο Γλυφάδας. Η οικογένεια του εκλιπόντος ζητεί αντί στεφάνων να διατεθούν χρήματα στο «Μαζί για το Παιδί».
Ο Νίκος Ιερείδης γεννήθηκε το 1937 στην Αθήνα. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1961 στην εφημ. «ΤΑ ΝΕΑ». Στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» εργάστηκε ως συντάκτης ύλης για δεκαετίες, καθώς συνέχισε την εργασία του και μετά την συνταξιοδότησή του, ενώ από το 1972 έως το 1990 συνεργάστηκε με τη «Φωνή της Ελλάδας». Υπήρξε, επίσης, για πολλά χρόνια συνεργάτης των περιοδικών «Ταχυδρόμος», «Θεατής», «Ζυγός» και της εφημερίδας «Μακεδονία».
Ο Νίκος Ιερείδης εργάστηκε για δεκαετίες ενώ είχε τις καλύτερες σχέσεις με τους συναδέλφους του, όπως αναφέρει η ΕΣΗΕΑ. Άνθρωπος σοβαρός και αξιοπρεπής διακρίθηκε στον τομέα του και τιμήθηκε με το Βραβείο συντακτών ύλης του Ιδρύματος Μπότση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως αποχαιρετά τον καλό συνάδελφο και συλλυπείται τους γιους του και ιδιαίτερα τον Χρήστο, ο οποίος έχει ακολουθήσει με επιτυχία τα βήματα του πατέρα του.
Η κηδεία του Νίκου Ιερείδη θα τελεστεί αύριο Πέμπτη 11, Δεκεμβρίου στις 12:00 στο Νέο Κοιμητήριο Γλυφάδας. Η οικογένεια του εκλιπόντος ζητεί αντί στεφάνων να διατεθούν χρήματα στο «Μαζί για το Παιδί».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE