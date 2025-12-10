Πανικός από πυροτεχνήματα στο άναμμα του δέντρου στην Κοζάνη, γονείς έτρεχαν να φύγουν με τα παιδιά τους
ΕΛΛΑΔΑ
Κοζάνη Πυροτεχνήματα

Πανικός από πυροτεχνήματα στο άναμμα του δέντρου στην Κοζάνη, γονείς έτρεχαν να φύγουν με τα παιδιά τους

Το πρόβλημα παρατηρήθηκε με τα πυροτεχνήματα που πυροδοτήθηκαν μπροστά από το κτήριο της Εθνικής Τράπεζας

3 ΣΧΟΛΙΑ
Πανικός επικράτησε το βράδυ της Τρίτης στην πόλη της Κοζάνης όταν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου όταν έσκασαν πυροτεχνήματα πάνω από τα κεφάλια όσων βρίσκονταν στην περιοχή.

Κοζάνη πυροτεχνήματα σε σημείο με κοσμο άναμμα δέντρου


Σύμφωνα με το Kozanimedia.gr εκτός από την παρατεταμένη ρίψη των πυροτεχνημάτων, προς το τέλος της όλης ενέργειας φαίνεται ότι κάτι δεν πήγε καλά, με όσα είχαν τοποθετηθεί μπροστά από το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας με αποτέλεσμα να «σκάνε» πάνω από τα κεφάλια του κόσμου

Όπως φαίνεται στα πλάνα, γονείς έτρεχαν να μαζέψουν και να πάρουν αγκαλιά τα παιδιά τους, κάποιοι έτρεχαν δεξιά και αριστερά, ενώ υπήρξαν και μικροτραυματισμοί, με μια γυναίκα να πηγαίνει με μικρό τραύμα στο μέτωπο, σε παρακείμενο φαρμακείο.

Επικίνδυνα πυροτεχνηματα Κοζανη συναυλία για άναμμα δέντρου


Σημειώνεται ότι την ευθύνη της διοργάνωσης είχε ο Δήμος Κοζάνης ενώ είναι άγνωστο ποιος και πώς τοποθέτησε τόσα πολλά πυροτεχνήματα στο συγκεκριμένο σημείο.
