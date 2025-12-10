Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Πανικός από πυροτεχνήματα στο άναμμα του δέντρου στην Κοζάνη, γονείς έτρεχαν να φύγουν με τα παιδιά τους
Πανικός από πυροτεχνήματα στο άναμμα του δέντρου στην Κοζάνη, γονείς έτρεχαν να φύγουν με τα παιδιά τους
Το πρόβλημα παρατηρήθηκε με τα πυροτεχνήματα που πυροδοτήθηκαν μπροστά από το κτήριο της Εθνικής Τράπεζας
Πανικός επικράτησε το βράδυ της Τρίτης στην πόλη της Κοζάνης όταν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου όταν έσκασαν πυροτεχνήματα πάνω από τα κεφάλια όσων βρίσκονταν στην περιοχή.
Σύμφωνα με το Kozanimedia.gr εκτός από την παρατεταμένη ρίψη των πυροτεχνημάτων, προς το τέλος της όλης ενέργειας φαίνεται ότι κάτι δεν πήγε καλά, με όσα είχαν τοποθετηθεί μπροστά από το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας με αποτέλεσμα να «σκάνε» πάνω από τα κεφάλια του κόσμου
Όπως φαίνεται στα πλάνα, γονείς έτρεχαν να μαζέψουν και να πάρουν αγκαλιά τα παιδιά τους, κάποιοι έτρεχαν δεξιά και αριστερά, ενώ υπήρξαν και μικροτραυματισμοί, με μια γυναίκα να πηγαίνει με μικρό τραύμα στο μέτωπο, σε παρακείμενο φαρμακείο.
Σημειώνεται ότι την ευθύνη της διοργάνωσης είχε ο Δήμος Κοζάνης ενώ είναι άγνωστο ποιος και πώς τοποθέτησε τόσα πολλά πυροτεχνήματα στο συγκεκριμένο σημείο.
