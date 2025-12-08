Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Κλειστό το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, αγρότες εισέβαλαν στην πίστα
Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι κατάφεραν να σπάσουν τον κλοιό της Αστυνομίας
Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων.
Αρκετοί κατάφεραν να σπάσουν τον κλοιό της αστυνομίας και έφτασαν να «εισβάλλουν» στην πίστα του αερολιμένα «Νίκος Καζαντζάκης».
Όπως είναι λογικό, λίγο αργότερα αποφασίστηκε να σταματήσει η λειτουργία του αεροδρομίου μέχρι νεοτέρας.
Απέκλεισαν και την κεντρική πύλη του αεροδρομίου Χανίων οι αγρότες
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες «έσπασαν» το αστυνομικό μπλόκο και έφτασαν πεζή μέχρι το αεροδρόμιο Χανίων, όπου απέκλεισαν την κεντρική πύλη. Οι ταξιδιώτες περνάνε πεζή από και προς την κεντρική πύλη.
Η πύλη του αεροδρομίου θα παραμείνει κλειστή για τουλάχιστον δύο ώρες, οπότε και οι διαμαρτυρόμενοι πρόκειται να εκτιμήσουν εκ νέου την κατάσταση.
