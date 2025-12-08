Κλειστό το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, αγρότες εισέβαλαν στην πίστα
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Ηράκλειο Αεροδρόμιο Ηρακλείου Αγρότες Χανία Αεροδρόμιο Χανίων

Κλειστό το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, αγρότες εισέβαλαν στην πίστα

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι κατάφεραν να σπάσουν τον κλοιό της Αστυνομίας

Κλειστό το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, αγρότες εισέβαλαν στην πίστα
UPD: 94 ΣΧΟΛΙΑ
Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων.

Αρκετοί κατάφεραν να σπάσουν τον κλοιό της αστυνομίας και έφτασαν να «εισβάλλουν» στην πίστα του αερολιμένα «Νίκος Καζαντζάκης».

Όπως είναι λογικό, λίγο αργότερα αποφασίστηκε να σταματήσει η λειτουργία του αεροδρομίου μέχρι νεοτέρας.

Δείτε φωτογραφίες:

Κλειστό το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, αγρότες εισέβαλαν στην πίστα
Κλειστό το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, αγρότες εισέβαλαν στην πίστα
Κλειστό το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, αγρότες εισέβαλαν στην πίστα
Κλειστό το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, αγρότες εισέβαλαν στην πίστα


Απέκλεισαν και την κεντρική πύλη του αεροδρομίου Χανίων οι αγρότες

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες «έσπασαν» το αστυνομικό μπλόκο και έφτασαν πεζή μέχρι το αεροδρόμιο Χανίων, όπου απέκλεισαν την κεντρική πύλη. Οι ταξιδιώτες περνάνε πεζή από και προς την κεντρική πύλη.

Η πύλη του αεροδρομίου θα παραμείνει κλειστή για τουλάχιστον δύο ώρες, οπότε και οι διαμαρτυρόμενοι πρόκειται να εκτιμήσουν εκ νέου την κατάσταση.

Κλειστό το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, αγρότες εισέβαλαν στην πίστα
UPD: 94 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η δύναμη της φύσης είναι απρόβλεπτη - η προστασία σου όχι

Η δύναμη της φύσης είναι απρόβλεπτη - η προστασία σου όχι

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης