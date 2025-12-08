Καιρός: Τοπικές βροχές σήμερα σε ανατολικά και νότια, «ωμέγα εμποδιστής» φέρνει πρόσκαιρη ηρεμία

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου

Ο καιρός την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου

Ο καιρός την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 18:20 καταγράφηκαν στην Σέττα Ευβοίας με 125.8 mm και ακολούθησε η Στενή Ευβοίας με 76 mm, όπως αποτυπώνεται στον σχετικό χάρτη.Χάρτης. Συνολικός ημερήσιος υετός από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr μέχρι και τις 18:20 ώρα Ελλάδας της Κυριακής 07/12/2025.Προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά κυρίως στα ανατολικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και σποραδικές καταιγίδες στο Νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα σταματήσουν στις περισσότερες περιοχές.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 9 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 6 έως 14, στην Ήπειρο από 4 έως 16, στη Θεσσαλία από 6 έως 15, στη Στερεά από 7 έως 17, στην Πελοπόννησο από 9 έως 18, στο Ιόνιο από 9 έως 16 και στο Αιγαίο από 9 έως 18 βαθμούς (στο Βόρειο Αιγαίο μέχρι 16 βαθμούς), στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα από 11 έως 19 βαθμούς.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς.Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς.Στα ανατολικά και τα νότια νεφώσεις. Τοπικές βροχές προβλέπονται στην Κρήτη και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στις Κυκλάδες, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και στα δυτικά και τη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα ανατολικά και τα βόρεια θα πυκνώσουν. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, πλην της Κρήτης όπου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα με λίγες ασθενείς βροχές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.