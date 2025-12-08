Μια κούπα καφέ, μια αφορμή για ισότητα - Με δράσεις που ενισχύουν την καθημερινότητα και δημιουργούν νέες δυνατότητες, ο NESCAFÉ® προάγει την ισότιμη συμμετοχή και την εμπειρία μάθησης.
Καιρός: Τοπικές βροχές σήμερα σε ανατολικά και νότια, «ωμέγα εμποδιστής» φέρνει πρόσκαιρη ηρεμία
Σημαντικά ύψη βροχής χθες στην Εύβοια - Πότε αναμένεται νέα επιδείνωση - Η πρόγνωση της ΕΜΥ μέχρι και την Πέμπτη
Με σταδιακή βελτίωση θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους Θοδωρή Κολυδά και Κλέαρχο Μαρουσάκη. Μέχρι και σήμερα θα επιμείνουν τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια, ενώ από την Τρίτη οι περισσότερες περιοχές θα περάσουν σε περίοδο ηλιοφάνειας, πριν τα μέσα του μήνα επανέλθουν σημαντικά φαινόμενα.
Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, «ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα βελτιώνεται σταδιακά, καθώς οι βόρειοι άνεμοι ενισχύονται και απομακρύνουν τα φαινόμενα από μεγάλο μέρος της χώρας». Σύμφωνα με τον ίδιο, έως και τη Δευτέρα τοπικές βροχές θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν τα ανατολικά και νότια, με πρόσκαιρες καταιγίδες στις Κυκλάδες, την Κρήτη και περιοχές του Αιγαίου. Στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας ενδέχεται να σημειωθούν λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις νωρίς το πρωί.
Από την Τρίτη ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει σαφή και αισθητή βελτίωση, καθώς στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ενώ τα όποια φαινόμενα θα περιοριστούν σε Εύβοια, Κρήτη και τοπικά στα Δωδεκάνησα. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες».
Για το διάστημα από την Τετάρτη έως την Παρασκευή ο κ. Κολυδάς προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, με εξαίρεση την Κρήτη όπου θα επιμείνουν αυξημένες νεφώσεις και πιθανές ασθενείς βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 5–7 μποφόρ, ενισχύοντας την αίσθηση ψύχους στα ανατολικά. Παράλληλα, ο μετεωρολόγος σημειώνει ότι από τα μέσα του μήνα αναμένονται και πάλι ουσιαστικές βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί σε φυσιολογικά επίπεδα με μικρή άνοδο από την Τρίτη και πρόσκαιρη πτώση στα βορειοανατολικά προς το τέλος της εβδομάδας.
Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης εξηγεί ότι η επικράτηση ενός «ωμέγα» εμποδιστή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία δημιουργεί συνθήκες ηρεμίας, μετά από συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας που έδωσαν πολλές και επικίνδυνες βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Όπως σημειώνει, το ατμοσφαιρικό «βουνό» πάνω από την κεντρική Μεσόγειο θα ανακόψει την πορεία νέων συστημάτων κακοκαιρίας και θα χαρίσει ήπιες καιρικές συνθήκες για αρκετές ημέρες. Μοναδική εξαίρεση θα αποτελούν οι επίμονοι βοριάδες στο Αιγαίο και το κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί.
Ο κ. Μαρουσάκης δίνει και μια πρώτη εικόνα για τις καιρικές συνθήκες των Χριστουγέννων, σημειώνοντας ότι μετά από αυτή την περίοδο ηρεμίας διάρκειας 5 έως 7 ημερών, φαίνεται πως η ατμόσφαιρα θα επιστρέψει σε πιο άστατο μοτίβο. Όπως αναφέρει, «οδηγούμαστε και πάλι σε ροή κακοκαιριών από τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Ευρώπης», μειώνοντας τις πιθανότητες για ήπιες συνθήκες την περίοδο των εορτών. Ένα πιθανό σενάριο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η επικράτηση βροχών και χιονιών στα ορεινά, καιρός που «συμβαδίζει με το ημερολόγιο».
Αυτή η τάση αποτυπώνεται και στον χάρτη που παραθέτει από το προγνωστικό του σύστημα, όπου εμφανίζεται ο τύπος εμποδισμού που διαμορφώνει την τρέχουσα εξέλιξη του καιρού.
🎯Η πρόγνωση του καιρού των επομένων ημερών από 8 Δεκεμβρίου 2025— Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 7, 2025
✅Ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα βελτιώνεται σταδιακά, καθώς οι βόρειοι άνεμοι ενισχύονται και απομακρύνουν τα φαινόμενα από μεγάλο μέρος της χώρας. Μέχρι και τη Δευτέρα τοπικές βροχές θα επιμένουν στα ανατολικά…
Σημαντικά ύψη βροχής στην Εύβοια την Κυριακή 07/12Βροχοπτώσεις με σημαντικά ύψη βροχής εκδηλώθηκαν την Κυριακή 07/12 στην Εύβοια και τις Σποράδες.
Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 18:20 καταγράφηκαν στην Σέττα Ευβοίας με 125.8 mm και ακολούθησε η Στενή Ευβοίας με 76 mm, όπως αποτυπώνεται στον σχετικό χάρτη.
Χάρτης. Συνολικός ημερήσιος υετός από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr μέχρι και τις 18:20 ώρα Ελλάδας της Κυριακής 07/12/2025.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 9 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 6 έως 14, στην Ήπειρο από 4 έως 16, στη Θεσσαλία από 6 έως 15, στη Στερεά από 7 έως 17, στην Πελοπόννησο από 9 έως 18, στο Ιόνιο από 9 έως 16 και στο Αιγαίο από 9 έως 18 βαθμούς (στο Βόρειο Αιγαίο μέχρι 16 βαθμούς), στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα από 11 έως 19 βαθμούς.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και στα δυτικά και τη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός σήμεραΠροβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά κυρίως στα ανατολικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και σποραδικές καταιγίδες στο Νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα σταματήσουν στις περισσότερες περιοχές.
Ο καιρός την Τρίτη 9 ΔεκεμβρίουΣτα ανατολικά και τα νότια νεφώσεις. Τοπικές βροχές προβλέπονται στην Κρήτη και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στις Κυκλάδες, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και στα δυτικά και τη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Τετάρτη 10 ΔεκεμβρίουΓενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα ανατολικά και τα βόρεια θα πυκνώσουν. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.
Ο καιρός την Πέμπτη 11 ΔεκεμβρίουΓενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, πλην της Κρήτης όπου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα με λίγες ασθενείς βροχές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
