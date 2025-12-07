Χριστούγεννα 2025: Ξεκινά την Πέμπτη το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων

Ολοταχώς προς την έναρξη του εορταστικού ωραρίου μπαίνει η αγορά, καθώς από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου
τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα λειτουργίας των καταστημάτων ενόψει των Χριστουγέννων.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών
ανακοίνωσε το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για ενδεικτικό και προαιρετικό πλαίσιο. Κάθε επιχείρηση μπορεί να διαμορφώσει τη λειτουργία της ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητές της, πάντοτε εντός των ορίων που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα–Σάββατο 06:00–21:00, Κυριακή 11:00–20:00).
Το φετινό εορταστικό ωράριο
θεωρείται ότι έχει πιο ευέλικτο χαρακτήρα, με το υπουργείο Ανάπτυξης και τους εμπορικούς συλλόγους να προβλέπουν συγκεκριμένες Κυριακές
λειτουργίας των καταστημάτων, με στόχο την τόνωση της αγοραστικής κίνησης.
Με την αγορά να προετοιμάζεται για μια ακόμη έντονη εορταστική περίοδο, οι καταναλωτές θα έχουν περισσότερο χρόνο και περισσότερες επιλογές για τις αγορές τους.
Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο καταστημάτων
Πέμπτη 11/12/2025: 09:00–21:00
Παρασκευή 12/12/2025: 09:00–21:00
Σάββατο 13/12/2025: 09:00–16:00
Κυριακή 14/12/2025: 11:00–16:00
Δευτέρα 15/12/2025: 09:00–16:00
Τρίτη 16/12/2025: 09:00–21:00
Τετάρτη 17/12/2025: 09:00–21:00
Πέμπτη 18/12/2025: 09:00–21:00