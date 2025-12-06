Άνοιξε το κέντρο της Αθήνας μετά τα επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Άνοιξε το κέντρο της Αθήνας μετά τα επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 8 συλλήψεις, ενώ, από το πρωί έχουν γίνει 38 προσαγωγές εκ των οποίων οι 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις

Άνοιξε το κέντρο της Αθήνας μετά τα επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Επεισόδια μικρής διάρκειας σημειώθηκαν λίγο μετά τις 20.00 στο κέντρο της Αθήνας στην πορεία για τη 17η επέτειο από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Συγκεκριμένα, ενώ η πορεία βρισκόταν  προς το τέλος της, στην οδό Πανεπιστημίου, ομάδα διαδηλωτών στο ύψος της Μπενάκη, προσπάθησε να κατευθυνθεί προς τα Εξάρχεια, ωστόσο, δυνάμεις των ΜΑΤ δεν τους το επέτρεψε. Στο σημείο επικράτησε ένταση με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε χρήση χημικών και κρότου λάμψης.

Κατά το περιστατικό οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 6 συλλήψεις και ακόμα δύο στη συμβολή των οδών Μαυρομιχάλη και Ακαδημίας ενώ από το πρωί έχουν γίνει 38 προσαγωγές εκ των οποίων οι 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τα επεισόδια:

Επεισόδια στην πορεία για τη μνήμη του Γρηγορόπουλου (1)

Άνοιξε το κέντρο της Αθήνας μετά τα επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Άνοιξε το κέντρο της Αθήνας μετά τα επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Άνοιξε το κέντρο της Αθήνας μετά τα επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Κλείσιμο
Επεισόδια στην πορεία στη μνήμη του Γρηγορόπουλου (2)


Προηγήθηκε συγκέντρωση στα προπύλαια και ακολούθησε πορεία μνήμης για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου στο κέντρο της Αθήνας με την ΕΛ.ΑΣ να προχωρά σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Λίγο πριν τις 21.00, η κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης αποκαταστάθηκε και οι δρόμοι άνοιξαν.

Δείτε βίντεο από την πορεία στην Αθήνα:

Πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου (9)

Πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου (7)

Πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου (6)

Πανεπιστημίου πορεία για Γρηγορόπουλο (1)
Πανεπιστημίου πορεία για Γρηγορόπουλο (2)

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της ΕΛΑΣ έκλεισαν στις 17.00 οι σταθμοί του Μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα» με τους συρμούς να διέρχονταν χωρίς στάση και άνοιξαν λίγο μετά τις 20.00.

Πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου (5)


Άνοιξε το κέντρο της Αθήνας μετά τα επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Την ίδια ώρα, πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου πραγματοποιήθηκε και στη Θεσσαλονίκη με τις Αρχές να προχωρούν σε δέκα προσαγωγές.

Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα οι διαδηλωτές ξεκίνησαν από την πλατεία της Κάμαρας, όπου νωρίτερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση και κινήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Δείτε βίντεο:

Πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στη Θεσσαλονίκη (2)
Πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στη Θεσσαλονίκη (1)
