Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Άνοιξε το κέντρο της Αθήνας μετά τα επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Άνοιξε το κέντρο της Αθήνας μετά τα επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 8 συλλήψεις, ενώ, από το πρωί έχουν γίνει 38 προσαγωγές εκ των οποίων οι 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις
Επεισόδια μικρής διάρκειας σημειώθηκαν λίγο μετά τις 20.00 στο κέντρο της Αθήνας στην πορεία για τη 17η επέτειο από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα.
Συγκεκριμένα, ενώ η πορεία βρισκόταν προς το τέλος της, στην οδό Πανεπιστημίου, ομάδα διαδηλωτών στο ύψος της Μπενάκη, προσπάθησε να κατευθυνθεί προς τα Εξάρχεια, ωστόσο, δυνάμεις των ΜΑΤ δεν τους το επέτρεψε. Στο σημείο επικράτησε ένταση με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε χρήση χημικών και κρότου λάμψης.
Κατά το περιστατικό οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 6 συλλήψεις και ακόμα δύο στη συμβολή των οδών Μαυρομιχάλη και Ακαδημίας ενώ από το πρωί έχουν γίνει 38 προσαγωγές εκ των οποίων οι 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τα επεισόδια:
Προηγήθηκε συγκέντρωση στα προπύλαια και ακολούθησε πορεία μνήμης για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου στο κέντρο της Αθήνας με την ΕΛ.ΑΣ να προχωρά σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Συγκεκριμένα, ενώ η πορεία βρισκόταν προς το τέλος της, στην οδό Πανεπιστημίου, ομάδα διαδηλωτών στο ύψος της Μπενάκη, προσπάθησε να κατευθυνθεί προς τα Εξάρχεια, ωστόσο, δυνάμεις των ΜΑΤ δεν τους το επέτρεψε. Στο σημείο επικράτησε ένταση με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε χρήση χημικών και κρότου λάμψης.
Κατά το περιστατικό οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 6 συλλήψεις και ακόμα δύο στη συμβολή των οδών Μαυρομιχάλη και Ακαδημίας ενώ από το πρωί έχουν γίνει 38 προσαγωγές εκ των οποίων οι 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τα επεισόδια:
Προηγήθηκε συγκέντρωση στα προπύλαια και ακολούθησε πορεία μνήμης για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου στο κέντρο της Αθήνας με την ΕΛ.ΑΣ να προχωρά σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Λίγο πριν τις 21.00, η κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης αποκαταστάθηκε και οι δρόμοι άνοιξαν.
Δείτε βίντεο από την πορεία στην Αθήνα:
Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της ΕΛΑΣ έκλεισαν στις 17.00 οι σταθμοί του Μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα» με τους συρμούς να διέρχονταν χωρίς στάση και άνοιξαν λίγο μετά τις 20.00.
Την ίδια ώρα, πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου πραγματοποιήθηκε και στη Θεσσαλονίκη με τις Αρχές να προχωρούν σε δέκα προσαγωγές.
Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα οι διαδηλωτές ξεκίνησαν από την πλατεία της Κάμαρας, όπου νωρίτερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση και κινήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.
Δείτε βίντεο:
Δείτε βίντεο από την πορεία στην Αθήνα:
Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της ΕΛΑΣ έκλεισαν στις 17.00 οι σταθμοί του Μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα» με τους συρμούς να διέρχονταν χωρίς στάση και άνοιξαν λίγο μετά τις 20.00.
Την ίδια ώρα, πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου πραγματοποιήθηκε και στη Θεσσαλονίκη με τις Αρχές να προχωρούν σε δέκα προσαγωγές.
Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα οι διαδηλωτές ξεκίνησαν από την πλατεία της Κάμαρας, όπου νωρίτερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση και κινήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.
Δείτε βίντεο:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα