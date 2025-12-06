Άνοιξε το κέντρο της Αθήνας μετά τα επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της ΕΛΑΣ έκλεισαν στις 17.00 οι σταθμοί του Μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα» με τους συρμούς να διέρχονταν χωρίς στάση και άνοιξαν λίγο μετά τις 20.00.



Λίγο πριν τις 21.00, η κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης αποκαταστάθηκε και οι δρόμοι άνοιξαν.Την ίδια ώρα, πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου πραγματοποιήθηκε και στημε τις Αρχές να προχωρούν σεΚρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα οι διαδηλωτές ξεκίνησαν από την πλατεία της Κάμαρας, όπου νωρίτερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση και κινήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.