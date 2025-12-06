Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Δείτε βίντεο: Η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Νικολάου στον Πειραιά
Δείτε βίντεο: Η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Νικολάου στον Πειραιά
Η λιτανεία τελέστηκε υπό τους ήχους φιλαρμονικών
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και λιτάνευση της ιεράς εικόνας του Αγίου Νικολάου στην πόλη του Πειραιά, τελέστηκε σήμερα, με αφορμή τη μεγάλη γιορτή του προστάτη του ναυτικών.
Η λιτανεία τελέστηκε υπό τους ήχους φιλαρμονικών και με την παρουσία πλήθος κόσμου, πολιτικών και στρατιωτικών Αρχών του τόπου.
Δείτε βίντεο από τη λιτάνευση της εικόνας στην πόλη του Πειραιά:
Η λιτανεία τελέστηκε υπό τους ήχους φιλαρμονικών και με την παρουσία πλήθος κόσμου, πολιτικών και στρατιωτικών Αρχών του τόπου.
Δείτε βίντεο από τη λιτάνευση της εικόνας στην πόλη του Πειραιά:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα