Δείτε βίντεο: Η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Νικολάου στον Πειραιά

ΕΛΛΑΔΑ
Η λιτανεία τελέστηκε υπό τους ήχους φιλαρμονικών

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και λιτάνευση της ιεράς εικόνας του Αγίου Νικολάου στην πόλη του Πειραιά, τελέστηκε σήμερα, με αφορμή τη μεγάλη γιορτή του προστάτη του ναυτικών.

Η λιτανεία τελέστηκε υπό τους ήχους φιλαρμονικών και με την παρουσία πλήθος κόσμου, πολιτικών και στρατιωτικών Αρχών του τόπου.

Δείτε βίντεο από τη λιτάνευση της εικόνας στην πόλη του Πειραιά:

Λιτανεία Αγίου Νικολάου (1)
Λιτανεία Αγίου Νικολάου (2)
Λιτανεία Αγίου Νικολάου (3)
Λιτανεία Αγίου Νικολάου (4)
