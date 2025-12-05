Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Δείτε τη λίστα του Taste Atlas για την καλύτερη κουζίνα του κόσμου, σε ποια θέση είναι η ελληνική
Ούτε λίγο ούτε πολύ έξι θέσεις ελληνικών περιφερειών μετράμε στη δεκάδα των καλύτερων γεωγραφικών περιοχών για φαγητό
Στην κορυφή της λίστας με τις καλύτερες κουζίνες του κόσμου από το Taste Atlas βρέθηκε η ιταλική κουζίνα, με την ελληνική να ακολουθεί τη δεύτερη θέση με πολύ μικρή διαφορά.
Για το έτος 2025-2026, η ιταλική κουζίνα επέστρεψε στην κορυφή παίρνοντας την πρωτιά από την ελληνική κουζίνα που κατείχε ως πέρυσι.
Στην 3η θέση βρίσκεται η κουζίνα του Περού και ακολουθούν η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιαπωνία.
Στην 7η θέση είναι η τουρκική κουζίνα, στην 8η κινεζική ενώ τη δεκάδα κλείνουν η γαλλική και η ινδονησιακή κουζίνα.
Ελληνική παρουσία με καλή θέση στη δεκάδα έχουν και στα καλύτερα πιάτα του κόσμου και στις καλύτερες περιοχές για το φαγητό.
Στην 6η θέση της δεκάδας με τα πιάτα με μοσχαρίσιο κρέας είναι το κοντοσούβλι με πρώτη τη σούπα Vori-vori από την Παραγουάη και δεύτερη την ναπολιτάνικη πίτσα. Πρώτη στα τυριά είναι η γραβιέρα, ενώ στα πιάτα με αρνίσιο κρέας δεύτερα είναι τα παϊδάκια και πέμπτο είναι το αντικριστό.
Ούτε λίγο ούτε πολύ έξι θέσεις στη δεκάδα των καλύτερων περιοχών για φαγητό έχει η Ελλάδα, με την Ιταλία να καταλαμβάνει τις δύο πρώτες θέσεις με την Καμπανία και την Εμίλια-Ρομάνα.
Η Κρήτη είναι τρίτη, πέμπτη η Μακεδονία, στην 6η θέση οι Κυκλάδες, στην 8η η Πελοπόννησος και στη 10η το βόρειο Αιγαίο.
Ελληνική παρουσία με καλή θέση στη δεκάδα έχουν και στα καλύτερα πιάτα του κόσμου και στις καλύτερες περιοχές για το φαγητό.
