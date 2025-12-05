Αγρότες απέκλεισαν το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων
ΕΛΛΑΔΑ
αγρότες Μάλγαρα

Αγρότες απέκλεισαν το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων

Αποκλεισμένα τα τελωνεία Προμαχώνα, Ευζώνων και Εξοχής

Αγρότες απέκλεισαν το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων
2 ΣΧΟΛΙΑ
Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη απέκλεισαν στις 6.30 το απόγευμα οι αγρότες που έχουν στήσει μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων. Ο αποκλεισμός αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις 8 το βράδυ. Κλειστό παραμένει από τη Δευτέρα το ρεύμα προς Αθήνα.

Οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση στο τελωνείο του Προμαχώνα από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Στη συνέχεια προχώρησαν σε αποκλεισμό, μέχρι τις 10 το βράδυ. Μέχρι την ίδια ώρα έχει ανακοινωθεί ότι θα παραμείνει κλειστό και το τελωνείο των Ευζώνων.

Οι αγρότες που έχουν στήσει μπλόκο σε διασταύρωση 500 μέτρα πριν το τελωνείο της Εξοχής προχώρησαν σε αποκλεισμό από τις 5.30 το απόγευμα και έχουν ανακοινώσει ότι θα διαρκέσει μέχρι τις 9.30 το βράδυ.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης