Blue Star προσέγγισε εκτάκτως τη Σίφνο για τη διακομιδή παιδιού με συμπτώματα σκωληκοειδίτιδας

Δεν μπορούσε να προσεγγίσει Super Puma λόγω των καιρικών συνθηκών - Η δουλειά μας είναι να σκύβουμε πάνω από τα προβλήματα της καθημερινότητας, είπε για το περιστατικό ο Βασίλης Κικίλιας