To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Αποκλειστικό
Σερ Ροντ Στιούαρτ
«Κάθε μέρα είναι ένα δώρο, άρπαξε το και ζήσε!»
Τα ρεκόρ πωλήσεων, οι καταχρήσεις, η περίοδος που έχασε τη φωνή του: ο σούπερ σταρ της μουσικής μιλάει για τη ζωή του λίγο πριν από την πρώτη του συναυλία στην Ελλάδα
Monsieur Minimal
Ο βασιλιάς των streams
Ο συνθέτης και ερμηνευτής πίσω από τα τραγούδια που λατρεύεις από το πρώτο ρεφρέν, εξηγεί ότι απλώς υμνεί μια μεγάλη ιδέα: την Αγάπη
Πάρις Μέξης
Ο αφανής ήρωας του «Φάουστ»
Ο βραβευμένος σκηνογράφος και ενδυματολόγος μιλάει για τον παράλληλο κόσμο που δημιούργησε στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου
Πατρίκ Ντεμαρσελιέ
Ο μάστερ της τέλειας ομορφιάς
Στον φακό του θρυλικού φωτογράφου, οι γυναίκες φαίνονται γοητευτικές και όσο πιο διάσημες, τόσο πιο αληθινές
MYTHOS Gala & Awards
Το ελληνικό VIP Event στη Ρώμη
Μπήκαμε στο ιστορικό Palazzo Colonna για το μεγάλο φιλανθρωπικό γκαλά αφιερωμένο στη Μαρία Κάλλας και τον Τζιάνι Βερσάτσε
Ακόμα:
Σταμάτης Μπάκνης
«Τρέχουμε μακριά από τις σχέσεις επειδή φοβόμαστε»
Μαρθίλια Σβάρνα
«Θέλω να βγάλω τη γυναίκα στο προσκήνιο»
Ηρα Κατσούδα
«Το χιούμορ δεν έχει φύλο»
Μόδα & Ομορφιά
Το μαύρο σε ρομαντικά λουκ & το ροζ μακιγιάζ της περήφανης θηλυκότητας
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
Μην το χάσετε!
