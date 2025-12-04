To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:

Αποκλειστικό
Σερ Ροντ Στιούαρτ
«Κάθε μέρα είναι ένα δώρο, άρπαξε το και ζήσε!»
Τα ρεκόρ πωλήσεων, οι καταχρήσεις, η περίοδος που έχασε τη φωνή του: ο σούπερ σταρ της μουσικής μιλάει για τη ζωή του λίγο πριν από την πρώτη του συναυλία στην Ελλάδα
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Monsieur Minimal
Ο βασιλιάς των streams
Ο συνθέτης και ερμηνευτής πίσω από τα τραγούδια που λατρεύεις από το πρώτο ρεφρέν, εξηγεί ότι απλώς υμνεί μια μεγάλη ιδέα: την Αγάπη
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Πάρις Μέξης
Ο αφανής ήρωας του «Φάουστ»
Ο βραβευμένος σκηνογράφος και ενδυματολόγος μιλάει για τον παράλληλο κόσμο που δημιούργησε στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Πατρίκ Ντεμαρσελιέ
Ο μάστερ της τέλειας ομορφιάς
Στον φακό του θρυλικού φωτογράφου, οι γυναίκες φαίνονται γοητευτικές και όσο πιο διάσημες, τόσο πιο αληθινές
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
MYTHOS Gala & Awards
Το ελληνικό VIP Event στη Ρώμη
Μπήκαμε στο ιστορικό Palazzo Colonna για το μεγάλο φιλανθρωπικό γκαλά αφιερωμένο στη Μαρία Κάλλας και τον Τζιάνι Βερσάτσε
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Ακόμα:

Σταμάτης Μπάκνης
«Τρέχουμε μακριά από τις σχέσεις επειδή φοβόμαστε»
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
Μαρθίλια Σβάρνα
«Θέλω να βγάλω τη γυναίκα στο προσκήνιο»
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Ηρα Κατσούδα
«Το χιούμορ δεν έχει φύλο»
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Μόδα & Ομορφιά
Το μαύρο σε ρομαντικά λουκ & το ροζ μακιγιάζ της περήφανης θηλυκότητας
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.

Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.

Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.

Μην το χάσετε!

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ




Thema Insights

Garmin: ηγέτης και στα ηλεκτρονικά για σκάφη

Με λύσεις που περιλαμβάνουν GPS Plotter, βυθόμετρα, όργανα, αυτόματο πιλότο, ηχοσυστήματα, VHF, κάμερες, ραντάρ και πολλά ακόμα, μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες κάθε σκάφους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης