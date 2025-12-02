Οδός Ερμού: Η ιστορία του δρόμου που άνοιξε το 1833 και είναι σήμερα ο 15ος ακριβότερος στον κόσμο
Οδός Ερμού: Η ιστορία του δρόμου που άνοιξε το 1833 και είναι σήμερα ο 15ος ακριβότερος στον κόσμο
Η οδός της «τρυφηλής ασωτίας» αποτυπώνει διαχρονικά την ιστορική, οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της Αθήνας
Οταν το 1833 οι αρχιτέκτονες Κλεάνθης και Σάουμπερτ σχεδίαζαν τη «νέα Αθήνα», επιχειρώντας να της προσδώσουν μια αστική ταυτότητα αντάξια των τότε σύγχρονων ευρωπαϊκών μητροπόλεων, ουδέποτε φαντάζονταν ότι ένας από τους πρώτους δρόμους και βασικούς άξονές της, η οδός Ερμού, θα γινόταν μετά από κάποιες δεκαετίες ένας από τους ακριβότερους εμπορικούς δρόμους ολόκληρου του κόσμου. Ενας δρόμος που από την ώρα που κατασκευάστηκε και μέχρι σήμερα αποτελεί την «ψυχή» της Αθήνας.
Ξεχωριστό τοπόσημο και ισχυρό σύμβολο της νεότερης ιστορικής και κοινωνικής της εξέλιξης, αποτυπώνει όλες τις εποχές του χρόνου τον καταναλωτικό σφυγμό της συγκεντρώνοντας κορυφαία brands και δεκάδες ακόμα καταστήματα για σχεδόν δύο αιώνες, πρωτίστως στο πεζοδρομημένο τμήμα του, που είναι και το μεγαλύτερο στην ελληνική πρωτεύουσα. Δρόμος-μαγνήτης για Ελληνες και ξένους καταναλωτές, στον οποίο επικεντρώνεται και διαφημίζεται ακόμα η κίνηση της αθηναϊκής αγοράς με τη μορφή μιας συνεχώς κινούμενης λαοθάλασσας.
Ενας δρόμος ταυτοτικός της αρχοντιάς και της μεγαλοπρέπειας, με σπάνια μέγαρα-μικρά αρχιτεκτονικά αριστουργήματα που ζουν ακόμα, υπενθυμίζοντας ένα ένδοξο παρελθόν, υπερπολυτελή ξενοδοχεία όπως και ιστορικά καφενεία που σήμερα δεν υπάρχουν, αλλά οι ιστορίες τους έχουν γίνει ζωντανοί θρύλοι. Ενας δρόμος ακόμα με τρεις βυζαντινές εκκλησίες.
Δρόμος συνώνυμος της νοσταλγίας και της ελπίδας, της ζώσας αγοράς, ταυτισμένος με την εμπορική αίγλη, αλλά και τη συναναστροφή όλων των γενεών, των τάξεων και των πολιτισμών από τότε που «γεννήθηκε» σαν ένας χωματόδρομος κακοτράχαλος, με βράχους ακόμα στη μέση, μέχρι σήμερα που λάμπει 15ος στη λίστα με τους ακριβότερους δρόμους του πλανήτη.
Και έγινε σχεδόν αμέσως. Την έλεγαν ο «μεγάλος δρόμος». Ξεχώριζε από τους άλλους δρόμους για το πλάτος του. Οχι γιατί ήταν πραγματικά φαρδύς, αλλά επειδή οι άλλοι, αυτοί που βλέπουμε και σήμερα στην Πλάκα, στου Ψυρρή και το Μοναστηράκι, οι πάροδοι της Ερμού, της Αιόλου και της Αθηνάς, έγιναν υπερβολικά στενοί και δύσβατοι τελικά.
Σφύζοντας από εμπορική κίνηση στο πρώτο τμήμα του, μέχρι την Καπνικαρέα, με τη βασίλισσα Αμαλία να δίνει τον τόνο της επισκεψιμότητας για την τότε «υψηλή κοινωνία» της πρωτεύουσας. Με ένα δεύτερο τμήμα, επίσης με εμπορικά κυρίως καταστήματα και καφενεία μέχρι και το ύψος του Μοναστηρακίου. Στη συμβολή της μάλιστα με τη Μιαούλη δέσποζε μια χουρμαδιά «περιώνυμος διά το ύψος και την ευμορφιά της», όπως αναφέρει εντυπωσιασμένος ο περίφημος Χανς Κρίστιαν Αντερσεν στο Οδοιπορικό του στην Ελλάδα. Η οποία ξεριζώθηκε το 1857. Και το τρίτο του κομμάτι ήταν αρχικά και για χρόνια ένας παραμελημένος χωματόδρομος, γεμάτος σκόνη, φτωχικά σπίτια και φθηνά μαγαζιά, παλαιοπωλεία, τσαρουχάδικα, ταβέρνες, στάβλους και χάνια. Αυτά τα τρία διαφορετικά τμήματα της Ερμού, σε γενικές γραμμές, παραμένουν και σήμερα.
Η Ερμού των σχεδόν 1.600 μέτρων στρώθηκε το 1838 με σύστημα μακαντάμ, μια ιδιαίτερης τεχνικής χαλικόστρωση, αργότερα απέκτησε πεζοδρόμια και ασφαλτοστρώθηκε το 1910. Είχε δε υποχρεωτικά «διώροφα κτίρια με ισόγειο και ένα ανώγειο πάτωμα και να σχηματίζουν σειρά συνεχή και αδιάκοπο», όπως πρόβλεπε βασιλικό διάταγμα του 1856.
Ο «μεγάλος δρόμος»Στον αρχικό πολεοδομικό σχεδιασμό της Αθήνας, η Ερμού προοριζόταν να γίνει ο κεντρικός εμπορικός δρόμος της νέας πρωτεύουσας. Γι’ αυτό και το όνομα που της δόθηκε ήταν του θεού του εμπορίου, Ερμή. Ηταν η «Ερμαϊκή οδός», που ξεκινούσε από την Πειραιώς και έφτανε μέχρι την πλατεία Συντάγματος.
Η περιοχή μεταξύ της πλατείας Μοναστηρακίου και της πλατείας Ασωμάτων ήταν γνωστή και ως Εκατόγχειρ λόγω ενός γύψινου κοσμήματος τετραώροφης κατοικίας που παρίστανε γιγαντιαίο Εκατόγχειρα, ο οποίος κρατούσε στην αγκαλιά του έναν τεράστιο ογκόλιθο.
Η χάραξη του δρόμου από το Θησείο έως την Πειραιώς έγινε το 1857 με την κατασκευή του σταθμού στο Θησείο. Τότε, ο Μιχαήλ Τοσίτσας δώρισε στον Δήμο Αθηναίων 50.000 φράγκα για έργα οδοποιίας και αμέσως ξεκίνησε η οδόστρωση της Ερμού, ενώ εγκρίθηκε και η διαπλάτυνσή της (από 10 σε 15 μέτρα) από τον σταθμό έως την οδό Αθηνάς. Επρεπε όμως να περάσουν 15 χρόνια για να πραγματωθεί, καθώς εκκρεμούσαν υποθέσεις αποζημιώσεων των ιδιοκτητών. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν η διαπλάτυνση να φτάσει τα 20 μέτρα σε όλο το μήκος της Ερμού. Ξεκίνησε από το Σύνταγμα, αλλά σταμάτησε στο ύψος της οδού Βουλής εξαιτίας των αντιδράσεων. Αυτή είναι η εικόνα της Ερμού μέχρι και σήμερα.
Οπως όλοι οι κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας, έτσι και η Ερμού άλλαζε σταδιακά το πρόσωπό της σύμφωνα με τις οικονομικές εξελίξεις, τις κοινωνικές επιταγές και τις τεχνικές δυνατότητες. Μεταπολεμικά, και ιδίως προς τις δεκαετίες του '70 και του '80, η συγκέντρωση πληθυσμού, όπως και αυτοκινήτων στην Αθήνα, έπληξε καίρια τον κορυφαίο εμπορικό δρόμο. Θόρυβος, ρύπανση παντός είδους, κυκλοφοριακή συμφόρηση εξελίχθηκαν σε μεγάλες απειλές ακόμη και για τη βιωσιμότητά του.
Κομβική στιγμή για την αλλαγή πορείας αποτέλεσε η απόφαση πεζοδρόμησης της Ερμού από την Αιόλου μέχρι το Σύνταγμα. Ολοκληρώθηκε παραμονές της Πρωτοχρονιάς του 1998. Η υλοποίησή της συνάντησε σφοδρές αντιδράσεις από εμπόρους και άλλους καταστηματάρχες, καθώς φοβόντουσαν ότι θα μειωνόταν η αγοραστική κίνηση. Από τη στιγμή πάντως που η «νέα Ερμού» παραδόθηκε σε λειτουργία πεζοδρομημένη, οι αντιδράσεις έπαψαν διαμιάς.
Το ότι η Ερμού συγκαταλέγεται στους κορυφαίους δρόμους του κόσμου καταγράφεται -και επίσημα πλέον- εδώ και δεκαετίες. Εδώ και 35 χρόνια, πάντα στις πρώτες θέσεις της λίστας της ετήσιας έκθεσης «Main Streets Across the World» της Cushman & Wakefield - μάλιστα λίγο πριν τη σφοδρή οικονομική κρίση έφτασε στη 10η. Αλλά και αργότερα, στη μνημονιακή περίοδο, το ναδίρ της Ερμού ήταν το 2013 η 31η θέση αυτής της λίστας.
Σήμερα έχει επανέλθει στη 15η θέση των ακριβότερων εμπορικών δρόμων, με τα ενοίκια να αυξάνονται κατά 7% και να διαμορφώνονται στα 3.720 ευρώ/τ.μ. ετησίως (έναντι 3.480 ευρώ/τ.μ. πέρυσι), ισχυρή παρουσία διεθνών και κορυφαίων ελληνικών brands και σταθερά ανοδική ζήτηση. Μάλιστα στα προνομιακά σημεία, στο τμήμα μεταξύ Συντάγματος και Καπνικαρέας, οι τιμές αγγίζουν εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ακόμη και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
Αυτή η σταθερά υψηλή παγκοσμίως εμπορική θέση της Ερμού προσφέρει πολλαπλά στη χώρα, και ιδίως στην Αθήνα, η οποία διαθέτει έναν δρόμο που αναγνωρίζεται ως διεθνής εμπορικός προορισμός. Με την Αθήνα συνεχώς ανερχόμενο «city break» τουριστικό προορισμό, η Ερμού είναι ελκυστικότατο και βεβαίως αναπόσπαστο κομμάτι της διαδρομής των ξένων, πέρα των Ελλήνων, επισκεπτών. Ακριβώς εκεί αποδίδεται η επιτυχία της Ερμού: στον τουρισμό, στις επενδύσεις, στην αυξημένη επισκεψιμότητα, στην ελκυστικότητα για ξένα brands, που αναβαθμίζουν την εμπορική αξία και την τουριστική εικόνα συνολικά ολόκληρης της περιοχής του ιστορικού κέντρου.
Αυτά, σε μια λίστα όπου στην κορυφή της βρίσκονται δρόμοι όπως η New Bond Street του Λονδίνου (για πρώτη φορά), η Via Montenapoleone του Μιλάνου και η Upper Fifth Avenue της Νέας Υόρκης. Η Ερμού, έβδομη στην Ευρώπη και δεύτερη ανάμεσα στους δρόμους των πόλεων του ευρωπαϊκού Νότου, πάνω από τους δρόμους της Ρώμης, της Μαδρίτης, της Βαρκελώνης κ.ά.
Μετά την πεζοδρόμηση της Ερμού μεταξύ Συντάγματος - Αιόλου, ακολούθησε εκείνη του τμήματος Πλατείας Ασωμάτων - Πειραιώς, το 2003 ώστε να βελτιωθεί η εικόνα της περιοχής και να αναδειχθεί ο αρχαιολογικός χώρος του Κεραμεικού.
Τα επόμενα στοιχήματα της Ερμού, που τώρα δρομολογούνται, αφορούν την ανακατασκευή του πρώτου πεζοδρομημένου τμήματος, αλλά και την ανάπλαση του «μεσαίου» τμήματος της οδού, μεταξύ Καπνικαρέας - Θησείου, που θα οδηγήσουν τον δημοφιλή δρόμο στην «επόμενη μέρα». Είναι προφανές ότι από το πρώτο σκέλος ειδικά, η εμπορική αξία της Ερμού θα ανέβει ακόμη περισσότερο. Ενώ με την ανάπλαση του πιο υποβαθμισμένου -και επιβαρυμένου κυκλοφοριακά- σήμερα τμήματός της θα γίνει ακόμη πιο φιλική στους πεζούς.
Τα εμβληματικά κτίριαΑπό τα πρώτα χρόνια της ζωής της, η Ερμού άρχισε να γεμίζει με νεοκλασικές κατοικίες, ιδίως στο τμήμα της από την Αιόλου προς το Σύνταγμα. Ανάμεσά τους η οικία Καβάκου. Βρισκόταν στη γωνία Ερμού 67 και Αιόλου 15. Ενα τριώροφο κτίριο, αξιόλογο δείγμα του εκλεκτικιστικού ρυθμού της εποχής εκείνης. Αρχικά ανήκε στον Θωμά Καβάκο και το 1871 μεταβιβάστηκε στους κληρονόμους του και κατά τα 5/16 στην «Ελεήμονα Εταιρεία», που διαχειριζόταν το Πτωχοκομείο. Εκτοτε περιήλθε διαδοχικά σε διάφορες ιδιοκτησίες, καταλήγοντας στο τέλος στην οικογένεια Τρουπάκη (1958).
Στοά Πύρρου και ΕρμείονΤο 1885, ακριβώς δίπλα (Ερμού 56) στη Στοά Κόνιαρη, κατεδαφίστηκε η οικία του Λουκά Πύρρου για να κατασκευαστεί παρόμοιο τριώροφο νεοκλασικό μέγαρο με αντίστοιχη στοά. Η Στοά Πύρρου ήταν η δεύτερη της ελληνικής πρωτεύουσας «μετά της υαλοσκεπούς διόδου», στα γαλλικά πρότυπα. Μέχρι σήμερα συνδέει την Ερμού με την οδό Αθηναΐδος. Ανακαινίστηκε κι αυτή στα τέλη του 20ού αιώνα.
ΚαταστήματαΑπό το 1837 η Ερμού άρχισε να αποκτά τα πρώτα εμπορικά της καταστήματα, μέχρι να φτάσει στη σημερινή εικόνα «ασφυξίας». Αρκετά μάλιστα από τα καταστήματά της ήταν εφάμιλλα των ευρωπαϊκών, πουλώντας αρχικά σχεδόν αποκλειστικά υφάσματα. Αργότερα ήρθε η εποχή του έτοιμου ρούχου, με εισαγωγές ενδυμάτων από επώνυμους οίκους του εξωτερικού, πρωτίστως του Λονδίνου, του Μιλάνου και του Παρισιού.
ΞενοδοχείαΣήμα κατατεθέν στην αρχική περίοδο της Ερμού, αλλά και μέχρι τα μισά του περασμένου αιώνα, τα ξενοδοχεία. Μεταξύ 1860-1880 από τα 24 ξενοδοχεία που υπήρχαν στην Αθήνα τα 13 βρίσκονταν στην Ερμού, τα περισσότερα πολυτελή. Ανάμεσά τους και δύο εμβληματικά.
ΚαφενείαΣτη διασταύρωση Ερμού και Αιόλου, στο ισόγειο της οικίας Βρυζάκη, το 1839, ένας Ιταλός ονόματι Santo άνοιξε ένα καφενείο, που λίγα χρόνια αργότερα το αγόρασε ο Παναγής Βενετσάνος και το ονόμασε «Η Ωραία Ελλάς». Σύντομα εξελίχθηκε σε επίκεντρο της πολιτικής ζωής, αλλά και της διανόησης της πόλης, στέκι πολιτικών, λογοτεχνών, ποιητών, περιηγητών, δημοσιογράφων, αλλά και σημαντικών επισκεπτών της Αθήνας. Σύμφωνα με τον Μπάμπη Αννινο, αποτελούσε «οιονεί τον Αρειον Πάγον της κοινής γνώμης».
Τα επόμενα στοιχήματα
