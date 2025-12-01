Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Υπάλληλος έκλεψε από 7.300 ευρώ από το πορτοφόλι του αφεντικού της στην Κόνιτσα
Πρόκειται για αλλοδαπή σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία
Στην εξιχνίαση κλοπή σε κατάστημα της περιοχής της Κόνιτσας όταν είχαν «κάνει φτερά» 7.300 ευρώ από το πορτοφόλι του ιδιοκτήτη της, προχώρησε η τοπική αστυνομία.
Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία αλλοδαπής, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι η κατηγορούμενη που εργαζόταν ως υπάλληλος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αφαίρεσε από την τσάντα της ιδιοκτήτριας, πορτοφόλι που περιείχε το χρηματικό ποσό των 7.300 ευρώ.
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Λούτσα - Συγγνώμη ζήτησε η μητέρα του οδηγού
Πώς θα πάρετε ολόκληρη την επιστροφή ενοικίου: Βήμα-βήμα η διαδικασία στο Ε1
37χρονη καθηγήτρια στην Αυστραλία ομολόγησε ότι έκανε επανειλημμένα σεξ με 15χρονο - «Θα μπορούσαμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν το σχολείο» του έγραφε
