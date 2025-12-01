Υπάλληλος έκλεψε από 7.300 ευρώ από το πορτοφόλι του αφεντικού της στην Κόνιτσα
ΕΛΛΑΔΑ
Κόνιτσα Κλοπή Υπάλληλος

Υπάλληλος έκλεψε από 7.300 ευρώ από το πορτοφόλι του αφεντικού της στην Κόνιτσα

Πρόκειται για αλλοδαπή σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία

Υπάλληλος έκλεψε από 7.300 ευρώ από το πορτοφόλι του αφεντικού της στην Κόνιτσα
Στην εξιχνίαση κλοπή σε κατάστημα της περιοχής της Κόνιτσας όταν είχαν «κάνει φτερά» 7.300 ευρώ από το πορτοφόλι του ιδιοκτήτη της, προχώρησε η τοπική αστυνομία.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία αλλοδαπής, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι η κατηγορούμενη που εργαζόταν ως υπάλληλος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αφαίρεσε από την τσάντα της ιδιοκτήτριας, πορτοφόλι που περιείχε το χρηματικό ποσό των 7.300 ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Ειδήσεις σήμερα:

Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Λούτσα - Συγγνώμη ζήτησε η μητέρα του οδηγού

Πώς θα πάρετε ολόκληρη την επιστροφή ενοικίου: Βήμα-βήμα η διαδικασία στο Ε1

37χρονη καθηγήτρια στην Αυστραλία ομολόγησε ότι έκανε επανειλημμένα σεξ με 15χρονο - «Θα μπορούσαμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν το σχολείο» του έγραφε

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης