Νέα διεκδίκηση για εκτέλεση της απόφασης αποζημιώσεων από το γερμανικό δημόσιο για τη σφαγή στο Δίστομο
Το ποσό έχει πλέον υπερδιπλασιαστεί, λόγω των οφειλόμενων τόκων υπερημερίας, σύμφωνα με την δικηγόρο κληρονόμων
Επανέρχεται στην δημοσιότητα το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων των συγγενών των θυμάτων της σφαγής του Διστόμου.
Με εξουσιοδότηση των κληρονόμων δύο εκ των επιζώντων της σφαγής του Διστόμου, η δικηγόρος τους Χριστίνα Σταμούλη, κατέθεσε για λογαριασμό τους εξώδικη αίτηση και πρόσκληση προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, επαναφέροντας το αίτημα για την εκτέλεση της πρώτης απόφασης 137/1997 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λειβαδιάς, προ 30 ετών, με την οποία αναγνωρίστηκε η υποχρέωση του Γερμανικού Δημοσίου να καταβάλει αποζημιώσεις.
Παράλληλα, υπογραμμίζεται στο εξώδικο:
«Παρά το αμετάκλητο της αποφάσεως με την οποία αναγνωρίστηκε η υποχρέωση του Γερμανικού Δημοσίου, τούτο ουδέποτε εξεδήλωσε την πρόθεση εξοφλήσεως του οφειλομένου ποσού, το οποίο σήμερα έχει πλέον υπερδιπλασιαστεί, λόγω των οφειλόμενων τόκων υπερημερίας. Αντιθέτως έσπευσε, καταδολιευτικά, να εκποιήσει ή και να θέσει υπό διπλωματική προστασία συγκεκριμένα ακίνητα ιδιοκτησίας του».
