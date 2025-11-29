Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Αποστρατεύεται μετά από 35 χρόνια ο εμβληματικός τροχονόμος της Κηφισίας, Σπύρος Μερτζανίδης
Ο άνθρωπος που ρύθμιζε τη διασταύρωση της Λ. Κηφισίας και της Λ. Αλεξάνδρας, εξυπηρέτησε ηγέτες και πολίτες και αποχαιρετήθηκε συγκινητικά από συναδέλφους και κατοίκους στην τελευταία του βάρδια
Αποσύρεται από την ενεργό δράση, έπειτα από 35 χρόνια, ένας από τους πιο εμβληματικούς τροχονόμους της Αθήνας.
Ο Σπύρος Μερτζανίδης κατάφερε το μοναδικό, για 35 συναπτά έτη σχεδόν όλες του τις βάρδιες να τις εκτελέσει ως πεζός τροχονόμος στη συμβολή των οδών της Λ. Κηφισίας και της Λ. Αλεξάνδρας, σε μια κομβική, κεντρική και συνάμα εξαιρετικά δύσκολη διασταύρωση της Αθήνας για ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως ομολογούν και οι συνάδελφοί του.
Από την διασταύρωσή του και από τα... χέρια του περάσανε όλοι οι Μεγάλοι Ηγέτες που επισκέφθηκαν την Αθήνα από το 1990 και μετά, Αρχηγοί Κρατών, Πάπες, Πρωθυπουργοί. Αλλά πέρασε και ο απλός κοσμάκης, που κάθε πρωί ο Σπύρος τον διευκόλυνε να πάει στη δουλειά του.
Έβγαλε εις πέρας πλήθος μέτρων τροχαίας.Ελευθέρωσε αμέτρητα ασθενοφόρα με επείγοντα περιστατικά που κατευθύνονταν στα νοσοκομεία της περιοχής. Πάντα σοβαρός και μετρημένος, κοινωνικός, φιλικός και ευγενικός είτε βρισκόταν εντός διασταύρωσης είτε εκτός. Γι' αυτό και στην τελευταία βάρδιά του δεν ήταν μόνος.
Συνάδελφοι και κάτοικοι της περιοχής, με τους οποίους είχε καθημερινή επαφή και στους οποίους ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, τον αποχαιρέτησαν το Σάββατο πρωί στο σημείο όπου πέρασε μια υπηρεσιακή ζωή.
Η ηγεσία της Υπηρεσίας του ήταν εκεί για να τον βραβεύσει, όπως και η Τοπική Διοίκηση Αττικής της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, του μεγαλύτερου συλλόγου φιλίας Αστυνομικών παγκοσμίως.
Παρόντες στη συνάντηση ήταν και συνάδελφοί του τροχονόμοι της ίδιας Υπηρεσίας οι οποίοι κι αυτοί συνταξιοδοτήθηκαν και βραβεύτηκαν.
