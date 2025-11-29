Αποστρατεύεται μετά από 35 χρόνια ο εμβληματικός τροχονόμος της Κηφισίας, Σπύρος Μερτζανίδης
ΕΛΛΑΔΑ
Λεωφόρος Κηφισίας Τροχονόμος

Αποστρατεύεται μετά από 35 χρόνια ο εμβληματικός τροχονόμος της Κηφισίας, Σπύρος Μερτζανίδης

Ο άνθρωπος που ρύθμιζε τη διασταύρωση της Λ. Κηφισίας και της Λ. Αλεξάνδρας, εξυπηρέτησε ηγέτες και πολίτες και αποχαιρετήθηκε συγκινητικά από συναδέλφους και κατοίκους στην τελευταία του βάρδια

Αποστρατεύεται μετά από 35 χρόνια ο εμβληματικός τροχονόμος της Κηφισίας, Σπύρος Μερτζανίδης
169 ΣΧΟΛΙΑ
Αποσύρεται από την ενεργό δράση, έπειτα από 35 χρόνια, ένας από τους πιο εμβληματικούς τροχονόμους της Αθήνας.

Ο Σπύρος Μερτζανίδης κατάφερε το μοναδικό, για 35 συναπτά έτη σχεδόν όλες του τις βάρδιες να τις εκτελέσει ως πεζός τροχονόμος στη συμβολή των οδών της Λ. Κηφισίας και της Λ. Αλεξάνδρας, σε μια κομβική, κεντρική και συνάμα εξαιρετικά δύσκολη διασταύρωση της Αθήνας για ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως ομολογούν και οι συνάδελφοί του.

Από την διασταύρωσή του και από τα... χέρια του περάσανε όλοι οι Μεγάλοι Ηγέτες που επισκέφθηκαν την Αθήνα από το 1990 και μετά, Αρχηγοί Κρατών, Πάπες, Πρωθυπουργοί. Αλλά πέρασε και ο απλός κοσμάκης, που κάθε πρωί ο Σπύρος τον διευκόλυνε να πάει στη δουλειά του.

Έβγαλε εις πέρας πλήθος μέτρων τροχαίας.Ελευθέρωσε αμέτρητα ασθενοφόρα με επείγοντα περιστατικά που κατευθύνονταν στα νοσοκομεία της περιοχής. Πάντα σοβαρός και μετρημένος, κοινωνικός, φιλικός και ευγενικός είτε βρισκόταν εντός διασταύρωσης είτε εκτός. Γι' αυτό και στην τελευταία βάρδιά του δεν ήταν μόνος.

Συνάδελφοι και κάτοικοι της περιοχής, με τους οποίους είχε καθημερινή επαφή και στους οποίους ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, τον αποχαιρέτησαν το Σάββατο πρωί στο σημείο όπου πέρασε μια υπηρεσιακή ζωή.

Η ηγεσία της Υπηρεσίας του ήταν εκεί για να τον βραβεύσει, όπως και η Τοπική Διοίκηση Αττικής της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, του μεγαλύτερου συλλόγου φιλίας Αστυνομικών παγκοσμίως.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν και συνάδελφοί του τροχονόμοι της ίδιας Υπηρεσίας οι οποίοι κι αυτοί συνταξιοδοτήθηκαν και βραβεύτηκαν.

Δείτε φωτογραφίες:

Αποστρατεύεται μετά από 35 χρόνια ο εμβληματικός τροχονόμος της Κηφισίας, Σπύρος Μερτζανίδης
Αποστρατεύεται μετά από 35 χρόνια ο εμβληματικός τροχονόμος της Κηφισίας, Σπύρος Μερτζανίδης
Αποστρατεύεται μετά από 35 χρόνια ο εμβληματικός τροχονόμος της Κηφισίας, Σπύρος Μερτζανίδης
Αποστρατεύεται μετά από 35 χρόνια ο εμβληματικός τροχονόμος της Κηφισίας, Σπύρος Μερτζανίδης
Αποστρατεύεται μετά από 35 χρόνια ο εμβληματικός τροχονόμος της Κηφισίας, Σπύρος Μερτζανίδης
Αποστρατεύεται μετά από 35 χρόνια ο εμβληματικός τροχονόμος της Κηφισίας, Σπύρος Μερτζανίδης
Αποστρατεύεται μετά από 35 χρόνια ο εμβληματικός τροχονόμος της Κηφισίας, Σπύρος Μερτζανίδης
Κλείσιμο

169 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης