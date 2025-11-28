Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.
Κίνηση τώρα 28/11: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, παραλιακή και Σκαραμαγκά, με προβλήματα και η Παραλιακή
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας - Διεκόπη η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Ποσειδώνος
Η κακοκαιρία Adel, που ήδη πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες, κάνει πλέον αισθητή την παρουσία της και στην Αττική.
Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής 28/11 σφοδρές καταιγίδες, βροντές και κεραυνοί πλήττουν το λεκανοπέδιο με αποτέλεσμα κεντρικοί οδικοί άξονες να έχουν προβλήματα.
Λόγω της έντονης συσσώρευσης υδάτων, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην αριστερή και μεσαία λωρίδα της λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ύψος του Κ.Π.Ι.Σ. Νιάρχος, στο ρεύμα προς Πειραιά. Η συσσώρευση νερού καθιστούσε αδύνατη την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, με αποτέλεσμα η Τροχαία να προχωρήσει σε προσωρινό αποκλεισμό των δύο λωρίδων, ενώ η κυκλοφορία διεξαγόταν μόνο από τη δεξιά λωρίδα.
Δείτε εδώ τον live χάρτη με την κίνηση στους δρόμους
Λόγω συσσώρευσης υδάτων για κάποια ώρα διεκόπη και η κυκλοφορία στην οδό Πειραιώς από το ύψος της Χαμοστέρνας μέχρι την Πέτρου Ράλλη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην περιοχή.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ έχει αποκατασταθεί και διεξάγεται πλέον κανονικά η κυκλοφορία στην οδό Πειραιώς.
Στο κόκκινο είναι και ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται στην άνοδο από Αιγάλεω μέχρι το Μενίδι.
Εικόνα της κίνησης, ώρα 10:00
Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισού, στην παραλιακή από το Ελληνικό προς το Φαληρικό Δέλτα, στην Κηφισίας, στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό.
Κίνηση τώρα θα συναντήσουν τμηματικά και όσοι κινούνται στη Λ. Βουλιαγμένης στην άνοδο και στη Λ. Καρέα στην κάθοδο.
Κίνηση τώρα στους δρόμους 28/11: Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 28, 2025
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,
10΄-15΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας,
Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 20΄-25΄ από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/Iq0bMfyUun
Η Adel χτυπά με καταιγίδες και την Αττική: Σήμερα το πιο δύσκολο 24ωρο - Πού θα πέσει το περισσότερο νερό, live η πορεία της κακοκαιρίας
Η Τάμτα εμφανίστηκε με ανδρικό στέρνο στα Madwalk: «Θέλω να νιώθουν άβολα» - Δείτε βίντεο
Θρίαμβος της ΑΕΚ στη Φλωρεντία, τεράστια νίκη του ΠΑΟ επί της Στουρμ και τζάμπα ισοπαλία του ΠΑΟΚ με Μπραν - Δείτε τα γκολ
