Οι εκδόσεις Ψυχογιός τρολάρουν το βιβλίο Τσίπρα με... Χάρι Πότερ: Αν με 33.000 αντίτυπα έχεις διατελέσει πρωθυπουργός, με 1.500.000 λογικά ρίχνεις κυβέρνηση
«Ο Χάρι Πότερ το 2007 είχε «προπαραγγελίες» 100.000 αντίτυπα» υπενθυμίζουν, χρησιμοποιώντας εικόνες από ταινίες της γνωστής κινηματογραφικής σειράς

Οι εκδόσεις Ψυχογιός αποφάσισαν να απαντήσουν με μία χιουμοριστική ανάρτηση στα όσα ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και τη σύγκριση που είχε γίνει με τα μυθιστορήματα του Χάρι Πότερ.

Παίρνοντας στιγμιότυπα από τις ταινίες, ο εκδοτικός οίκος Ψυχογιός συνδύασε τις εκφράσεις του Χάρι Πότερ με τις εξής φράσεις:

«Αν με 33.000 αντίτυπα έχεις διατελέσει πρωθυπουργός, με 1.500.000 λογικά ρίχνεις την κυβέρνηση.»

«Ο Χάρι Πότερ βλέποντας τα δημοσιεύματα τις τελευταίες ημέρες.»

«Ο Χάρι Πότερ που έχει πουλήσει περισσότερα από 1.500.000 αντίτυπα στην Ελλάδα.»

«Ο Χάρι Πότερ που το 2007 είχε «προπαραγγελίες» 100.000 αντίτυπα.»

Υπενθυμίζεται πως ο εκδοτικός οίκος Gutenberg είχε ανακοινώσει πως η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα είχε πουλήσει 33.000 αντίτυπα τις πρώτες 24 ώρες κυκλοφορίας της.

