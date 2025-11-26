Αγριεύει ο καιρός τις επόμενες ώρες: Δύσκολη μέρα η Πέμπτη με καταιγίδες, χαλάζι και λασποβροχές - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν, δείτε χάρτες
Αγριεύει ο καιρός τις επόμενες ώρες: Δύσκολη μέρα η Πέμπτη με καταιγίδες, χαλάζι και λασποβροχές - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν, δείτε χάρτες
Έως την Παρασκευή τα έντονα φαινόμενα - Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική - Σε ισχύ έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Αναλυτική πρόγνωση
Βροχές και σποραδικές καταιγίδες εκδηλώνονται από τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/11) σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα να είναι έντονα στην Κέρκυρα και στην Ήπειρο.
Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / EAA, τις βραδινές ώρες της Τετάρτης ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω επιδείνωση. Τα φαινόμενα στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Μακεδονία και στα Θράκη θα ενταθούν, ιδιαίτερα στα δυτικά όπου τοπικά θα έχουν πολύ έντονα χαρακτηριστικά και θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις. Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Πέμπτη (27/11) τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές της υπόλοιπης χώρας.
Την Πέμπτη έντονες και τοπικά πολύ έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα εκδηλώνονται κατά περιόδους στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, συνοδευόμενα κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις.
Επισημαίνεται ότι στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά και δευτερευόντως στην Πελοπόννησο το χαλάζι ενδέχεται να έχει σχετικά μεγάλο μέγεθος.
Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν επίσης βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με παροδικά έντονα φαινόμενα. Στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνονται οι πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις 6-8 μποφόρ θα πνέουν στα πελάγη, ενώ θα σημειωθεί έντονη μεταφορά σκόνης από την Αφρική και θα εκδηλωθούν λασποβροχές.
Την Παρασκευή (28/11) η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με παρόμοια χαρακτηριστικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έντονες και τοπικά πολύ έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα επηρεάσουν πλέον τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, θα διατηρηθούν οι πολύ ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι και οι αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης.
Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν για τα διαστήματα Πέμπτη 27/11, 00:00 - 03:00, Πέμπτη 27/11, 09:00 - 12:00 και Πέμπτη 27/11, 21:00 - 24:00 αποτυπώνονται οι περιοχές όπου θα εκδηλωθούν βροχές ή καταιγίδες και οι περιοχές όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων. Οι μαύρες κουκκίδες απεικονίζουν χαλάζι με μεγέθη έως 2 εκατοστά, τα κόκκινα τρίγωνα απεικονίζουν χαλάζι με μεγέθη μεγαλύτερα των 2 εκατοστών, ενώ οι λευκές κουκκίδες δείχνουν πού αναμένονται μεγάλες ποσότητες χαλαζιού.
Δείτε τους χάρτες:
Το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Τρίτη (25/11) από την ΕΜΥ, επικαιροποιήθηκε σήμερα σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.
Α. Σήμερα Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / EAA, τις βραδινές ώρες της Τετάρτης ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω επιδείνωση. Τα φαινόμενα στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Μακεδονία και στα Θράκη θα ενταθούν, ιδιαίτερα στα δυτικά όπου τοπικά θα έχουν πολύ έντονα χαρακτηριστικά και θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις. Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Πέμπτη (27/11) τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές της υπόλοιπης χώρας.
Την Πέμπτη έντονες και τοπικά πολύ έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα εκδηλώνονται κατά περιόδους στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, συνοδευόμενα κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις.
Επισημαίνεται ότι στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά και δευτερευόντως στην Πελοπόννησο το χαλάζι ενδέχεται να έχει σχετικά μεγάλο μέγεθος.
Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν επίσης βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με παροδικά έντονα φαινόμενα. Στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνονται οι πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις 6-8 μποφόρ θα πνέουν στα πελάγη, ενώ θα σημειωθεί έντονη μεταφορά σκόνης από την Αφρική και θα εκδηλωθούν λασποβροχές.
Την Παρασκευή (28/11) η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με παρόμοια χαρακτηριστικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έντονες και τοπικά πολύ έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα επηρεάσουν πλέον τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, θα διατηρηθούν οι πολύ ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι και οι αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης.
Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν για τα διαστήματα Πέμπτη 27/11, 00:00 - 03:00, Πέμπτη 27/11, 09:00 - 12:00 και Πέμπτη 27/11, 21:00 - 24:00 αποτυπώνονται οι περιοχές όπου θα εκδηλωθούν βροχές ή καταιγίδες και οι περιοχές όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων. Οι μαύρες κουκκίδες απεικονίζουν χαλάζι με μεγέθη έως 2 εκατοστά, τα κόκκινα τρίγωνα απεικονίζουν χαλάζι με μεγέθη μεγαλύτερα των 2 εκατοστών, ενώ οι λευκές κουκκίδες δείχνουν πού αναμένονται μεγάλες ποσότητες χαλαζιού.
Δείτε τους χάρτες:
Το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Τρίτη (25/11) από την ΕΜΥ, επικαιροποιήθηκε σήμερα σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.
Σε ισχύ έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ
Α. Σήμερα Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.
β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησο.
γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.
Β. Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.
Πιο συγκεκριμένα:
Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.
Στη σύσκεψη ενημερώθηκαν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς και ζητήθηκε να επιδειχθεί η μέγιστη προσοχή και ετοιμότητα.
Στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:
-Το Πυροσβεστικό Σώμα θα βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.
-Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛ.ΑΣ. και το Λιμενικό Σώμα.
-Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική -Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ καθώς και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων.
-Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών και -Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
-Τέλος, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σε συνέχεια του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου -Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εξέδωσε η ΕΜΥ και της εισήγησης της Επιτροπής -Εκτίμησης Κινδύνου, εξέδωσε σήμερα «RED CODE» για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Υπενθυμίζεται ότι από χθες βρίσκονται ήδη σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.
Διευκρινίζεται ότι αύριο ενδέχεται να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» και άλλες Περιφέρειες της χώρας.
β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησο.
γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.
Β. Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.
Πιο συγκεκριμένα:
Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.
Έκτακτη Διυπουργική σύσκεψη για την κακοκαιρίαΔιυπουργική – συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΟΤΑ και όλων των συναρμόδιων φορέων της Πολιτικής Προστασίας, λόγω της κακοκαιρίας για την οποία η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα, Τετάρτη 26/11/2025, έως την Παρασκευή 28/11/2025. Σημειώνεται πως προηγήθηκε συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.
Στη σύσκεψη ενημερώθηκαν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς και ζητήθηκε να επιδειχθεί η μέγιστη προσοχή και ετοιμότητα.
Στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:
-Το Πυροσβεστικό Σώμα θα βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.
-Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛ.ΑΣ. και το Λιμενικό Σώμα.
-Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική -Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ καθώς και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων.
-Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών και -Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
-Τέλος, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σε συνέχεια του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου -Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εξέδωσε η ΕΜΥ και της εισήγησης της Επιτροπής -Εκτίμησης Κινδύνου, εξέδωσε σήμερα «RED CODE» για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Υπενθυμίζεται ότι από χθες βρίσκονται ήδη σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.
Διευκρινίζεται ότι αύριο ενδέχεται να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» και άλλες Περιφέρειες της χώρας.
Ειδήσεις σήμερα:
Σοκαριστικό βίντεο από το Παγκράτι: Η στιγμή που ο 84χρονος οδηγός παρασύρει με μεγάλη ταχύτητα την 75χρονη και την ΑμεΑ κόρη της
Ρόδος: Γιος λιμενικού ο 19χρονος στρατιώτης που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα
Αλέξανδρος Μανιατόπουλος: Οι απότομες στροφές της ζωής του θρύλου της αυτοκίνησης και το βιβλίο Guinness
Σοκαριστικό βίντεο από το Παγκράτι: Η στιγμή που ο 84χρονος οδηγός παρασύρει με μεγάλη ταχύτητα την 75χρονη και την ΑμεΑ κόρη της
Ρόδος: Γιος λιμενικού ο 19χρονος στρατιώτης που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα
Αλέξανδρος Μανιατόπουλος: Οι απότομες στροφές της ζωής του θρύλου της αυτοκίνησης και το βιβλίο Guinness
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα