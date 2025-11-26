Αγριεύει ο καιρός τις επόμενες ώρες: Δύσκολη μέρα η Πέμπτη με καταιγίδες, χαλάζι και λασποβροχές - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν, δείτε χάρτες

Έκτακτη Διυπουργική σύσκεψη για την κακοκαιρία

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησο.γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.Β. Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.Διυπουργική – συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΟΤΑ και όλων των συναρμόδιων φορέων της Πολιτικής Προστασίας, λόγω της κακοκαιρίας για την οποία η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα, Τετάρτη 26/11/2025, έως την Παρασκευή 28/11/2025. Σημειώνεται πως προηγήθηκε συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.Στη σύσκεψη ενημερώθηκαν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς και ζητήθηκε να επιδειχθεί η μέγιστη προσοχή και ετοιμότητα.-Το Πυροσβεστικό Σώμα θα βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.-Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛ.ΑΣ. και το Λιμενικό Σώμα.-Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική -Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ καθώς και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων.-Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών και -Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.-Τέλος, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σε συνέχεια του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου -Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εξέδωσε η ΕΜΥ και της εισήγησης της Επιτροπής -Εκτίμησης Κινδύνου, εξέδωσε σήμερα «RED CODE» για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.Υπενθυμίζεται ότι από χθες βρίσκονται ήδη σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.Διευκρινίζεται ότι αύριο ενδέχεται να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» και άλλες Περιφέρειες της χώρας.