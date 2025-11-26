Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για την κακοκαιρία Adel - Ποιες περιοχές θα χτυπήσουν οι καταιγίδες
Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις
Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που αφορά την κακοκαιρία Adel προχώρησε η ΕΜΥ.
Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία:
Α. Σήμερα Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.
β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησο.
γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.
Β. Η κακοκαιρία ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.
Πιο συγκεκριμένα:
Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.
Προ των πυλών η κακοκαιρία Adel με ισχυρές βροχές και καταιγίδεςΤην Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου. Θέμα της συνεδρίασης η συνεχιζόμενη κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα Τέταρτη 26/11/2025 έως την Παρασκευή 28/11/2025.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:
1) Σήμερα Τετάρτη θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα και κυρίως στα βορειοδυτικά και από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.
2) Την Πέμπτη κακοκαιρία προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές , ωστόσο ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στα Δ Ελλάδα , στη Λακωνία , καθώς και στην Κεντρική , την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
3) Την Παρασκευή συνεχίζεται η κακοκαιρία στη χώρα μας , ωστόσο στη δυτική Ελλάδα ο καιρός θα γίνει γρήγορα άστατος . Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά πολύ ισχυρά στην ανατολική Μακεδονία τη Θράκη , το Α. Αιγαίο και πιθανόν στα Δωδεκάνησα.
Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) θα επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού προκειμένου να πραγματοποιήσουν άμεσα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
