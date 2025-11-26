Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για την κακοκαιρία Adel - Ποιες περιοχές θα χτυπήσουν οι καταιγίδες

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:1) Σήμερα Τετάρτη θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα και κυρίως στα βορειοδυτικά και από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.2) Την Πέμπτη κακοκαιρία προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές , ωστόσο ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στα Δ Ελλάδα , στη Λακωνία , καθώς και στην Κεντρική , την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.3) Την Παρασκευή συνεχίζεται η κακοκαιρία στη χώρα μας , ωστόσο στη δυτική Ελλάδα ο καιρός θα γίνει γρήγορα άστατος . Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά πολύ ισχυρά στην ανατολική Μακεδονία τη Θράκη , το Α. Αιγαίο και πιθανόν στα Δωδεκάνησα.Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) θα επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού προκειμένου να πραγματοποιήσουν άμεσα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.