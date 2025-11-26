Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Ίδρυμα Λασκαρίδη και Healthy Seas καθάρισαν εγκαταλελειμμένη ιχθυοκαλλιέργεια στα Μέθανα
40 τόνοι απορριμμάτων απομακρύνθηκαν από «ghost farm» στα Μέθανα - Κοινή δράση Healthy Seas και Ιδρύματος Λασκαρίδη
Σε κοινή δράση που συντόνισαν ο περιβαλλοντικός οργανισμός Healthy Seas και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, πραγματοποιήθηκε μια σημαντική δράση καθαρισμού εγκαταλελειμμένης ιχθυοκαλλιέργειας στον Σαρωνικό Κόλπο, κοντά στα Μέθανα -μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη δέσμευση των δύο φορέων για την αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και την αντιμετώπιση παραμελημένων πηγών ρύπανσης.
Δείτε το βίντεο της δράσης:
Η δράση εντάσσεται στους στρατηγικούς στόχους και των δύο φορέων: αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας «Operation Ghost Farms» του περιβαλλοντικού οργανισμού Healthy Seas, που ξεκίνησε το 2021, με την υποστήριξη της Hyundai Motor Europe, για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από εγκαταλελειμμένες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, με τα Μέθανα να αποτελούν την πέμπτη παρέμβαση. Παράλληλα, συνεισφέρει στο «Saronikos Project» του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, μια μακροχρόνια προσπάθεια χαρτογράφησης και αποκατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Σαρωνικού Κόλπου.
Οι εγκαταλελειμμένες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, γνωστές και ως «ghost farms», αποτελούν μια λιγότερο γνωστή αλλά εξαιρετικά επιζήμια πηγή θαλάσσιας ρύπανσης. Η εγκατάσταση στα Μέθανα, μετά την ανάκληση της άδειάς της, είχε μετατραπεί σε πλωτή χωματερή: ιχθυοκλωβοί, δίχτυα, ελαστικά, σωλήνες και διάφορα πλαστικά είχαν κατακλύσει τη θάλασσα και τις γύρω ακτές.
Η Veronika Mikos, Διευθύντρια του περιβαλλοντικού οργανισμού Healthy Seas, σημείωσε: «Κάθε εγκαταλελειμμένη ιχθυοκαλλιέργεια που καθαρίζουμε είναι διαφορετική, αλλά όλες μοιράζονται την ίδια ιστορία: ρύπανση που μένει πίσω όταν κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Η αποστολή στα Μέθανα δείχνει τι μπορεί να επιτευχθεί όταν η τοπική γνώση, η παγκόσμια εμπειρία και οι κοινές αξίες ενώνονται.»
Η συνολική ποσότητα απορριμμάτων που ανακτήθηκε κατά τη διάρκεια της αποστολής έφτασε τους 40 τόνους, περιλαμβάνοντας 18 πλαστικούς ιχθυοκλωβούς (HDPE), 6 αλιευτικά δίχτυα, 4 μεταλλικά κλουβιά, 9 σημαδούρες και 2 βυθισμένα σκάφη. Συνολικά, όλα τα απορρίμματα μαζί, αφού τεμαχίστηκαν, γέμισαν 12 βιομηχανικά κοντέινερ.
Τα δίχτυα θα διαχωριστούν και όσα κριθούν κατάλληλα, θα σταλούν στην Aquafil, συνεργάτη του Healthy Seas, ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν σε νήμα ECONYL® μαζί με άλλα απορριπτόμενα υλικά από νάιλον. Τα υπόλοιπα συλλεχθέντα υλικά, όπως σωλήνες HDPE και λοιπός εξοπλισμός, θα σταλούν σε τοπικές μονάδες ανακύκλωσης.
Η δράση στα Μέθανα σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας συνεργασίας ανάμεσα στον περιβαλλοντικό οργανισμό Healthy Seas και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, γνωστό για τα μεγάλης κλίμακας προγράμματα καθαρισμού ακτών και δράσεις προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Η δράση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του επιχειρησιακού σκάφους «Typhoon» του Ιδρύματος.
Όπως τόνισε η Πέγκυ Ξηροταγάρου, Εκτελεστική Διευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης: «Η θαλάσσια ρύπανση είναι ένα πολυεπίπεδο πρόβλημα που εκτείνεται πολύ πέρα από ό,τι είναι ορατό στην επιφάνεια. Οι εγκαταλελειμμένες ιχθυοκαλλιέργειες είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κρυφής απειλής και η αποστολή στα Μέθανα αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας για την αντιμετώπισή της.»
Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση
Φέτος, το Healthy Seas Foundation επέκτεινε το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα “Ghost Farms”, προσεγγίζοντας 435 μαθητές και επαγγελματίες μέσω 8 εκπαιδευτικών δράσεων σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Μεταξύ αυτών ήταν και όλοι οι μαθητές του τοπικού νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου στα Μέθανα, οι οποίοι συμμετείχαν σε δραστηριότητες υπαίθριας εκπαίδευσης με επίκεντρο τα θαλάσσια απορρίμματα και την προστασία της θάλασσας, που οργανώθηκε σε συνεργασία με το European Outdoor Education Hub.
Συνεργάτες και Αντίκτυπος
Το έργο ανατέθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στο Healthy Seas Foundation και υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Πρεσβείας του Βασιλείου της Ολλανδίας στην Ελλάδα. Το Healthy Seas Foundation είναι υπερήφανο που έχει την συνεχή υποστήριξη της Hyundai Motor Europe, η οποία συνεργάζεται με το Healthy Seas από το 2021 και έχει στηρίξει και τις πέντε αποστολές καθαρισμού των “ghost farms”, καθώς και τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις ευαισθητοποίησης μέχρι σήμερα.
Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στους εθελοντές τεχνικούς δύτες του Ghost Diving, οι οποίοι εργάστηκαν για την συλλογή των κλωβών, την ανάσυρση διχτυών ιχθυοκαλλιέργειας, την αποτύπωση των υποθαλάσσιων απορριμμάτων και την βιντεοσκόπηση της υποθαλάσσιας επιχείρησης.
Στους συνεργάτες συμπεριλαμβάνονται: Ghost Diving, Aquafil, Diopas, Ozon, European Outdoor Education Hub, Odyssey Outdoor Activities και DOTANK Plus (Σύμβουλος Στρατηγικής Αντίκτυπου και Ανάπτυξης Έργου).
