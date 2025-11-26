Ίδρυμα Λασκαρίδη και Healthy Seas καθάρισαν εγκαταλελειμμένη ιχθυοκαλλιέργεια στα Μέθανα

Κλείσιμο

Σε κοινή δράση που συντόνισαν ο περιβαλλοντικός οργανισμόςκαι το, πραγματοποιήθηκε μια σημαντική δράση καθαρισμού εγκαταλελειμμένης ιχθυοκαλλιέργειας στον Σαρωνικό Κόλπο, κοντά στα Μέθανα -μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη δέσμευση των δύο φορέων για την αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και την αντιμετώπιση παραμελημένων πηγών ρύπανσης.Η δράση εντάσσεται στους στρατηγικούς στόχους και των δύο φορέων: αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας, που ξεκίνησε το 2021, με την υποστήριξη της Hyundai Motor Europe, για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από εγκαταλελειμμένες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, με τα Μέθανα να αποτελούν την πέμπτη παρέμβαση. Παράλληλα, συνεισφέρει στο, μια μακροχρόνια προσπάθεια χαρτογράφησης και αποκατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Σαρωνικού Κόλπου.Οι εγκαταλελειμμένες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, γνωστές και ως «ghost farms», αποτελούν μια λιγότερο γνωστή αλλά εξαιρετικά επιζήμια πηγή θαλάσσιας ρύπανσης. Η εγκατάσταση στα Μέθανα, μετά την ανάκληση της άδειάς της, είχε μετατραπεί σε πλωτή χωματερή:είχαν κατακλύσει τη θάλασσα και τις γύρω ακτές., σημείωσε: «Κάθε εγκαταλελειμμένη ιχθυοκαλλιέργεια που καθαρίζουμε είναι διαφορετική, αλλά όλες μοιράζονται την ίδια ιστορία: ρύπανση που μένει πίσω όταν κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Η αποστολή στα Μέθανα δείχνει τι μπορεί να επιτευχθεί όταν η τοπική γνώση, η παγκόσμια εμπειρία και οι κοινές αξίες ενώνονται.»Η συνολική ποσότητα απορριμμάτων που ανακτήθηκε κατά τη διάρκεια της αποστολής έφτασε τους, περιλαμβάνοντας. Συνολικά, όλα τα απορρίμματα μαζί, αφού τεμαχίστηκαν, γέμισανΤαθα διαχωριστούν και όσα κριθούν κατάλληλα, θα σταλούν στην Aquafil, συνεργάτη του Healthy Seas, ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν σε νήμα ECONYL® μαζί με άλλα απορριπτόμενα υλικά από νάιλον. Τα υπόλοιπα συλλεχθέντα υλικά, όπως σωλήνες HDPE και λοιπός εξοπλισμός, θα σταλούν σε τοπικές μονάδες ανακύκλωσης.