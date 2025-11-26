Τετράωρη στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ το Σάββατο 30 Νοεμβρίου

Η στάση εργασίας έχει προγραμματιστεί από 01:00 π.μ. έως 05:00 π.μ., με αποτέλεσμα τα δρομολόγια να ξεκινήσουν αργότερα το πρωί του Σαββάτου